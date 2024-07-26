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Для чого на пляшці з текілою невеличке сомбреро: ось правда, якої ви могли не знати

П'ятниця 26 липня 2024 07:45
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Для чого на пляшці з текілою невеличке сомбреро: ось правда, якої ви могли не знати Для чого на пляшках з текілою є маленьке сомбреро (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Текіла - популярний алкогольний напій, який підходить для будь-яких ситуацій. І людям подобається не тільки смак текіли, а й ефект від цього напою. Деякі виробники роблять кришки на пляшці текіли у вигляді сомбреро і далеко не всі люди знають, що це не просто вигадка маркетологів, а річ, яка має своє значення.

Для чого виробники текіли почали робити кришку у вигляді сомбреро, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Для чого сомбреро на пляшках текіли

Текіла - міцний алкогольний напій, який виготовляють з блакитної агави, яка росте у Мексиці. Сік агави проходить процес ферментації та дистиляцію.

Готову текілу вживають з лаймом та сіллю, додають у коктейлі. На певних марках текіли є кришки у вигляді сомбреро.

Виявляється сомбреро необхідно для того, щоб ви могли посолити свій напій. Сомбреро необхідно, щоб витиснути сік лайма та додати сіль - щоб ви могли занурити туди свій келих і отримати ідеально приправлений напій.

Про необхідність додавати до текіли сіль є дві версії:

Перша: мексиканські лікарі лікували хворих грипом дуже дивними ліками. Вони прописували пити текілу з сіллю та лаймом.

Друга: сіль та лайм змінюють смак та запах текіли, і підкреслюють її оригінальний смак. І це більше схоже на правду, до речі.

Для чого на пляшці з текілою невеличке сомбреро: ось правда, якої ви могли не знати

Як потрібно правильно використовувати кришку від текіли (фото: x.com/Jprz)

Раніше ми писали про те, з якими продуктами не варто поєднувати алкоголь.

А ще розповідали про те, які алкогольні напої бармени не радять пити у пабах.

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