Для чего на бутылке с текилой небольшое сомбреро: вот правда, которую вы могли не знать

Текила - популярный алкогольный напиток, который подходит для любых ситуаций. И людям нравится не только вкус текилы, но и эффект этого напитка. Некоторые производители делают крышки на бутылке текилы в виде сомбреро и далеко не все люди знают, что это не просто выдумка маркетологов, а вещь, имеющая свое значение.

Зачем производители текилы начали делать крышки в виде сомбреро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Для чего сомбреро на бутылках текилы

Текила - крепкий алкогольный напиток, который изготавливают из голубой агавы, произрастающей в Мексике. Сок агавы проходит процесс ферментации и дистилляции.

Готовую текилу используют с лаймом и солью, добавляют в коктейли. На некоторых марках текилы имеются крышки в виде сомбреро.

Оказывается, сомбреро необходимо для того, чтобы вы могли посолить свой напиток. Сомбреро необходимо, чтобы выжать сок лайма и добавить соль - чтобы вы могли погрузить туда свой бокал и получить идеально приправленный напиток.

О необходимости добавлять в текилу соль есть две версии:

Первая: мексиканские врачи лечили больных гриппом очень странным лекарством. Они прописывали пить текилу с солью и лаймом.

Вторая: соль и лайм изменяют вкус и запах текилы и подчеркивают ее оригинальный вкус. И это больше похоже на правду, кстати.

Как правильно использовать крышку от текилы (фото: x.com/Jprz)