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Лікар розповіла, чого ніколи не можна робити в лікарні: це варто запам'ятати

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П'ятниця 30 грудня 2022 08:08
Лікар розповіла, чого ніколи не можна робити в лікарні: це варто запам'ятати Що не можна робити у лікарні (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

З перебуванням у лікарні, як правило, пов'язані лише негативні емоції. Якщо хто із рідних знаходиться у лікарні, то варто не робити деяких речей, щоб не погіршити ситуації та не розізлити лікарів.

Про це розповіла невропатолог та невролог Ольга Шульга в Instagram.

Що не можна робити в лікарні

Приходити коли заманеться

Зокрема, якщо так трапилось і хто із рідних потрапив до лікарні, то потрібно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Є певний час на туалет пацієнта, сніданок, лікарський огляд, процедури, сон та відпочинок. Не варто приходити, наперед не визначившись з часом.

Не беріть дитині до лікарні

Не варто брати дітей до лікарні, адже це не найкраще місце для них. Адже там малюк може заразити інфекцією чи хворобою.

Вимкніть звук телефону

Якщо ви прийшли на відвідини, то поважайте спокій інших пацієнтів. Голосні звуки - точно не для неврологічних пацієнтів.

Приносьте шкідливу їжу

Доречними буде принести у лікарню: воду, бульйон, відварену/запечену їжу. Серветки також завжди у нагоді.⠀

Не варто всім родичам приходити в перший день

Необхідно дати людині, яка потрапила до лікарні, час для освоєння та прийняття факту хвороби. Зазвичай всі знайомі приходять в перші два дні, а далі залишаються лише самі близькі.

За можливості - допоможіть матеріально

Лікар каже, якщо є можливість допомогти матеріально, то це варто зробити. Адже зазвичай лікування дороговартісне.

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