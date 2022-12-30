Врач рассказала, чего никогда нельзя делать в больнице: это следует запомнить

С пребыванием в больнице, как правило, связаны только отрицательные эмоции. Если кто из родных находится в больнице, то не следует делать некоторые вещи, чтобы не ухудшить ситуацию и не разозлить врачей.

Об этом рассказала невропатолог и невролог Ольга Шульга в Instagram .

Что нельзя делать в больнице

Приходить когда вздумается

В частности, если так случилось и кто из родных попал в больницу, нужно соблюдать правила внутреннего распорядка. Есть время на туалет пациента, завтрак, врачебный осмотр, процедуры, сон и отдых. Не стоит приходить, заранее не определившись со временем.

Не берите ребенка в больницу

Не стоит брать детей в больницу, ведь это не самое лучшее место для них. Ведь там малыш может заразить инфекцией или болезнью.

Выключите звук телефона

Если вы пришли на посещение, то уважайте покой других пациентов. Громкие звуки - точно не для неврологических пациентов.

Приносите вредную пищу

Уместно будет принести в больницу: воду, бульон, отварную/запеченную пищу. Салфетки тоже всегда пригодятся.⠀

Не стоит всем родственникам приходить в первый день

Необходимо дать человеку, попавшему в больницу, время для освоения и принятия факта болезни. Обычно все знакомые приходят в первые два дня, а дальше остаются только самые близкие.

По возможности - помогите материально

Врач говорит, если есть возможность помочь материально, это стоит сделать. Ведь обычно лечение дорогостоящее.