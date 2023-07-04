Що не неможна робити при вимірюванні тиску, щоб не зіпсувати показники

Що не можна робити

За словами лікаря, під час вимірювання артеріального тиску, варто уникати таких речей:

Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет - переповнений сечовий міхур підвищує показники

Не паліть та не вживайте міцну каву та чай перед вимірюванням тиску

Не накладайте манжету поверх одягу - допускається лише тонка сорочка, адже показники можуть бути завищені

Не сидіть перекинувши ногу за ногу - це завищує рівень артеріального тиску

Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску

Варто пам'ятати, що вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури.

Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Як підготувати місце для вимірювання тиску

Для вимірювання тиску організуйте зручне місце:

Підберіть стілець зі спинкою

Установіть його біля столу боком

Стіл повинен бути на такій висоті, щоб середина плеча руки, на якій ви будете виконувати вимірювання, розташувалася на одному рівні з серцем

Як міряти тиск

Є два типи тонометрів - механічний і електронний (автоматичний).

Механічний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку приблизно на два сантиметри вище від згину ліктя. Для прослуховування серцебиття, мембрана фонендоскопа поміщається у сам вигин.

Далі потрібно перекрити клапан груші і стискати її, таким чином наповнюючи повітрям манжет. Після цього клапан груші необхідно поступово послаблювати, плавно випускаючи повітря і отримуючи результат вимірювання.

Електронний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку або на зап'ястя. Одягнувши манжет потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини і натиснути на кнопку. Далі прилад автоматично виміряє і покаже результат вимірювання.