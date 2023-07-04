Що не неможна робити при вимірюванні тиску, щоб не зіпсувати показники

Артеріальний тиск допомагає з'ясувати, наскільки добре функціонує серцево-судинна система організму. Вимірюється він за допомогою тонометрів. Тому під час цього процесу варто уникати деяких речей.
Про це повідомив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.
За словами лікаря, під час вимірювання артеріального тиску, варто уникати таких речей:
Варто пам'ятати, що вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури.
Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.
Для вимірювання тиску організуйте зручне місце:
Є два типи тонометрів - механічний і електронний (автоматичний).
Механічний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку приблизно на два сантиметри вище від згину ліктя. Для прослуховування серцебиття, мембрана фонендоскопа поміщається у сам вигин.
Далі потрібно перекрити клапан груші і стискати її, таким чином наповнюючи повітрям манжет. Після цього клапан груші необхідно поступово послаблювати, плавно випускаючи повітря і отримуючи результат вимірювання.
Електронний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку або на зап'ястя. Одягнувши манжет потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини і натиснути на кнопку. Далі прилад автоматично виміряє і покаже результат вимірювання.
Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.
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