RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что нельзя делать во время измерения давления, чтобы не испортить показатели

Что нельзя делать при измерении давления (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Артериальное давление помогает выяснить, насколько хорошо работает сердечно-сосудистая система организма. Измеряется оно с помощью тонометров. Поэтому во время этого процесса следует избегать некоторых вещей.

Об этом сообщил кардиолог Олег Миронюк в Instagram.

Что нельзя делать

По словам врача, при измерении артериального давления следует избегать следующих вещей:

  • Не измеряйте артериальное давление, если хотите в туалет - переполненный мочевой пузырь повышает показатели
  • Не курите и не употребляйте крепкий кофе и чай перед измерением давления
  • Не накладывайте манжет поверх одежды - допускается только тонкая рубашка, ведь показатели могут быть завышены
  • Не сидите опрокинув ногу за ногу - это завышает уровень артериального давления
  • Не разговаривайте и не напрягайте руку при измерении давления

Следует помнить, что измерение артериального давления должно производиться в покое и в помещении комнатной температуры.

Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Как подготовить место для измерения давления

Для измерения давления организуйте удобное место:

  • Подберите стул со спинкой
  • Установите его возле стола боком
  • Стол должен быть на такой высоте, чтобы середина плеча руки, на которой вы будете производить измерения, расположилась на одном уровне с сердцем

Как измерять давление

Есть два типа тонометров - механический и электронный (автоматический).

Механический тонометр - этот вид измерителя надевается на руку примерно на два сантиметра выше сгиба локтя. Для прослушивания сердцебиения мембрана фонендоскопа помещается в сам изгиб.

Далее следует перекрыть клапан груши и сжимать ее, таким образом наполняя воздухом манжет. После этого клапан груши необходимо постепенно ослаблять, плавно испуская воздух и получая результат измерения.

Электронный тонометр - этот вид измерителя надевается на руку или на запястье. Надев манжет нужно посидеть спокойно 2-3 минуты и нажать кнопку. Далее устройство автоматически измерит и покажет результат измерения.

Ранее мы сообщали, почему повышается или снижается давление, и какие факторы на это влияют.

Также мы писали, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.

Читайте РБК-Украина в Google News
кардіологдавлениеартерильное давление