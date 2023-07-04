Что нельзя делать во время измерения давления, чтобы не испортить показатели

Что нельзя делать

По словам врача, при измерении артериального давления следует избегать следующих вещей:

Не измеряйте артериальное давление, если хотите в туалет - переполненный мочевой пузырь повышает показатели

Не курите и не употребляйте крепкий кофе и чай перед измерением давления

Не накладывайте манжет поверх одежды - допускается только тонкая рубашка, ведь показатели могут быть завышены

Не сидите опрокинув ногу за ногу - это завышает уровень артериального давления

Не разговаривайте и не напрягайте руку при измерении давления

Следует помнить, что измерение артериального давления должно производиться в покое и в помещении комнатной температуры.

Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Как подготовить место для измерения давления

Для измерения давления организуйте удобное место:

Подберите стул со спинкой

Установите его возле стола боком

Стол должен быть на такой высоте, чтобы середина плеча руки, на которой вы будете производить измерения, расположилась на одном уровне с сердцем

Как измерять давление

Есть два типа тонометров - механический и электронный (автоматический).

Механический тонометр - этот вид измерителя надевается на руку примерно на два сантиметра выше сгиба локтя. Для прослушивания сердцебиения мембрана фонендоскопа помещается в сам изгиб.

Далее следует перекрыть клапан груши и сжимать ее, таким образом наполняя воздухом манжет. После этого клапан груши необходимо постепенно ослаблять, плавно испуская воздух и получая результат измерения.

Электронный тонометр - этот вид измерителя надевается на руку или на запястье. Надев манжет нужно посидеть спокойно 2-3 минуты и нажать кнопку. Далее устройство автоматически измерит и покажет результат измерения.