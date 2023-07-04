Що не неможна робити при вимірюванні тиску, щоб не зіпсувати показники
Артеріальний тиск допомагає з'ясувати, наскільки добре функціонує серцево-судинна система організму. Вимірюється він за допомогою тонометрів. Тому під час цього процесу варто уникати деяких речей.
Про це повідомив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.
Що не можна робити
За словами лікаря, під час вимірювання артеріального тиску, варто уникати таких речей:
- Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет - переповнений сечовий міхур підвищує показники
- Не паліть та не вживайте міцну каву та чай перед вимірюванням тиску
- Не накладайте манжету поверх одягу - допускається лише тонка сорочка, адже показники можуть бути завищені
- Не сидіть перекинувши ногу за ногу - це завищує рівень артеріального тиску
- Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску
Варто пам'ятати, що вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури.
Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.
Як підготувати місце для вимірювання тиску
Для вимірювання тиску організуйте зручне місце:
- Підберіть стілець зі спинкою
- Установіть його біля столу боком
- Стіл повинен бути на такій висоті, щоб середина плеча руки, на якій ви будете виконувати вимірювання, розташувалася на одному рівні з серцем
Як міряти тиск
Є два типи тонометрів - механічний і електронний (автоматичний).
Механічний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку приблизно на два сантиметри вище від згину ліктя. Для прослуховування серцебиття, мембрана фонендоскопа поміщається у сам вигин.
Далі потрібно перекрити клапан груші і стискати її, таким чином наповнюючи повітрям манжет. Після цього клапан груші необхідно поступово послаблювати, плавно випускаючи повітря і отримуючи результат вимірювання.
Електронний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку або на зап'ястя. Одягнувши манжет потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини і натиснути на кнопку. Далі прилад автоматично виміряє і покаже результат вимірювання.
Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.
Також ми писали, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.