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Що не неможна робити при вимірюванні тиску, щоб не зіпсувати показники

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Вівторок 04 липня 2023 13:20
Що не неможна робити при вимірюванні тиску, щоб не зіпсувати показники Що не можна робити під час вимірювання тиску (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Артеріальний тиск допомагає з'ясувати, наскільки добре функціонує серцево-судинна система організму. Вимірюється він за допомогою тонометрів. Тому під час цього процесу варто уникати деяких речей.

Про це повідомив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.

Що не можна робити

За словами лікаря, під час вимірювання артеріального тиску, варто уникати таких речей:

  • Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет - переповнений сечовий міхур підвищує показники
  • Не паліть та не вживайте міцну каву та чай перед вимірюванням тиску
  • Не накладайте манжету поверх одягу - допускається лише тонка сорочка, адже показники можуть бути завищені
  • Не сидіть перекинувши ногу за ногу - це завищує рівень артеріального тиску
  • Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску

Варто пам'ятати, що вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури.

Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Як підготувати місце для вимірювання тиску

Для вимірювання тиску організуйте зручне місце:

  • Підберіть стілець зі спинкою
  • Установіть його біля столу боком
  • Стіл повинен бути на такій висоті, щоб середина плеча руки, на якій ви будете виконувати вимірювання, розташувалася на одному рівні з серцем

Як міряти тиск

Є два типи тонометрів - механічний і електронний (автоматичний).

Механічний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку приблизно на два сантиметри вище від згину ліктя. Для прослуховування серцебиття, мембрана фонендоскопа поміщається у сам вигин.

Далі потрібно перекрити клапан груші і стискати її, таким чином наповнюючи повітрям манжет. Після цього клапан груші необхідно поступово послаблювати, плавно випускаючи повітря і отримуючи результат вимірювання.

Електронний тонометр - цей вид вимірювача надівається на руку або на зап'ястя. Одягнувши манжет потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини і натиснути на кнопку. Далі прилад автоматично виміряє і покаже результат вимірювання.

Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.

Також ми писали, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.

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