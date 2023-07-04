Что нельзя делать во время измерения давления, чтобы не испортить показатели
Артериальное давление помогает выяснить, насколько хорошо работает сердечно-сосудистая система организма. Измеряется оно с помощью тонометров. Поэтому во время этого процесса следует избегать некоторых вещей.
Об этом сообщил кардиолог Олег Миронюк в Instagram.
Что нельзя делать
По словам врача, при измерении артериального давления следует избегать следующих вещей:
- Не измеряйте артериальное давление, если хотите в туалет - переполненный мочевой пузырь повышает показатели
- Не курите и не употребляйте крепкий кофе и чай перед измерением давления
- Не накладывайте манжет поверх одежды - допускается только тонкая рубашка, ведь показатели могут быть завышены
- Не сидите опрокинув ногу за ногу - это завышает уровень артериального давления
- Не разговаривайте и не напрягайте руку при измерении давления
Следует помнить, что измерение артериального давления должно производиться в покое и в помещении комнатной температуры.
Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Как подготовить место для измерения давления
Для измерения давления организуйте удобное место:
- Подберите стул со спинкой
- Установите его возле стола боком
- Стол должен быть на такой высоте, чтобы середина плеча руки, на которой вы будете производить измерения, расположилась на одном уровне с сердцем
Как измерять давление
Есть два типа тонометров - механический и электронный (автоматический).
Механический тонометр - этот вид измерителя надевается на руку примерно на два сантиметра выше сгиба локтя. Для прослушивания сердцебиения мембрана фонендоскопа помещается в сам изгиб.
Далее следует перекрыть клапан груши и сжимать ее, таким образом наполняя воздухом манжет. После этого клапан груши необходимо постепенно ослаблять, плавно испуская воздух и получая результат измерения.
Электронный тонометр - этот вид измерителя надевается на руку или на запястье. Надев манжет нужно посидеть спокойно 2-3 минуты и нажать кнопку. Далее устройство автоматически измерит и покажет результат измерения.
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