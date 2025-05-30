До чого може призвести неправильне зав'язування шнурків: ви будете здивовані

Перевірте розмір свого взуття

Ортопед Сюзанна Фукс розповіла, перш ніж почати шнурувати взуття, переконайтеся, що воно підходить вашій нозі.

Розмір ноги дорослих змінюється з різноманітних причин, включаючи збільшення або втрату ваги або м’язової маси, травми та ліки. Варто вимірювати його у взуттєвому магазині принаймні раз на рік.

"Не дозволяйте нікому, навіть продавцю взуття, зав’язувати шнурки на вашому взутті під час примірки. Якщо хтось інший зав’язує шнурки, це може зробити його незручним", - додала експерт.

Знайдіть спосіб зав'язування, який вам підходить

Альтернативні методи шнурування можуть забезпечити стабільність стопи, мінімізуючи рухи у взутті, що може допомогти зменшити травми та покращити посадку взуття.

Тепер, коли ви підібрали правильну посадку, акцент зміщується на стабільність, і саме тут на допомогу приходить правильний тип шнурівки.

Надмірний рух у взутті може призвести до травм, мозолів, натоптишів, болю в щиколотці та кігтистих пальців.

Незалежно від того, який метод шнурування ви оберете, переконайтеся, що шнурки мають правильний натяг. Люди іноді роблять шнурки занадто вільними, що призводить до ковзання стопи та потенційного пошкодження пальців ніг та подразнення шкіри.

А якщо шнурки занадто тугі, це може призвести до подразнення шкіри, защемлення нервів у верхній частині стопи та запалення сухожиль.

"Я рекомендую залишати шнурки вільнішими ближче до передньої та середньої частин стопи та затягувати останні один або два сегменти шнурка", - пояснила ортопед.

Види зав'язування шнурівок

При плоскостопості

Маєте плоскостопість, то спробуйте зробити петлю для фіксації п’яти. Зробіть петлю на зовнішній стороні взуття, а потім за допомогою шнурків зафіксуйте щиколотку.

Це запобігає ковзанню п’яти та зменшує тиск на спину, знімаючи подразнення шкіри та оніміння.

Як зв'язувати шнурки, щоб п'ята не ковзала (фото: кадр з відео)

Високе склепіння стопи

При високому склепінні стопи спробуйте діагональне/подвійне шнурування. Воно допомагає зняти точки тиску від високих склепінь.

Протягніть один кінець шнурка у верхню петлю на зовнішній стороні щиколотки, залишаючи достатньо місця для зав’язування взуття. Потім проведіть шнурок по діагоналі вниз до нижньої петлі над великим пальцем ноги. Діагональні шнурки будуть спрямовані до великого пальця кожної ноги.

Це допомагає підняти носки взуття, забезпечуючи більше свободи тим, у кого забої або проблеми з нігтями.

Як зав'язувати шнурки на взутті при високому склепінні стопи (фото: кадр з відео)

При тісному взутті

Шнурівка Lydiard (названі на честь тренера з бігу Артура Лідьярда) - це один із способів шнурування спортивного взуття, зазвичай кросівок для бігу, що має певні біомеханічні переваги.

Техніка зав'язування виглядає як горизонтальні "смуги" зовні з внутрішніми, прихованими вертикалями.

Це також може допомогти збільшити кровотік, зменшуючи тиск на стопу.

Зав'язування шнурків технікою Lydiard (фото: кадр з відео)