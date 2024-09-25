До чого "горять" вуха: народні прикмети і забобони

Якщо горять вуха, це може бути знаком, що хтось говорить про вас або згадує. Це явище пов'язане з численними прикметами та забобонами, які пояснюють, що саме означає це несподіване відчуття.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що може означати, якщо горить праве чи ліве вухо.
Горіння правого вуха може бути хорошим знаком. За народними повір'ями, це означає, що хтось говорить про вас добре або ви на порозі отримання гарних новин. Можливо, ваш майбутній партнер думає про вас, або партнер після сварки готовий просити вибачення.
Що означає, коли горить праве вухо:
Палаюче вухо може свідчити як про духовні знаки, так і про фізичний чи емоційний стан.
Якщо у вас горить ліве вухо, це може бути пов'язано з наступними прикметами та віруваннями:
Попри негативний підтекст, палаюче ліве вухо може бути корисним знаком, що підказує, де варто бути обачнішим у спілкуванні з людьми.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Wikihow, Ent And Allergy.