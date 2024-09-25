К чему "горят" уши: народные приметы и суеверия

Если горят уши, это может быть знаком, что кто-то говорит о вас или вспоминает. Это явление связано с многочисленными приметами и суевериями, объясняющими, что именно означает это неожиданное чувство.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что может означать, если горит правое или левое ухо.
Горение правого уха может быть хорошим знаком. По народным поверьям, это означает, что кто-то говорит о вас хорошо или вы на пороге получения хороших новостей. Возможно, ваш будущий партнер думает о вас, или партнер после ссоры готов извиняться.
Что значит, когда горит правое ухо:
Горящее ухо может свидетельствовать как о духовных знаках, так и о физическом или эмоциональном состоянии.
Если у вас горит левое ухо, это может быть связано со следующими приметами и верованиями:
Несмотря на негативный подтекст, горящее левое ухо может быть полезным знаком, подсказывающим, где следует быть более осмотрительным в общении с людьми.
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При написании материала были использованы источники: Wikihow, Ent And Allergy.