Для чого з давніх часів кладуть монетку під поріг: ця прикмета досі працює

Стародавній ритуал із монеткою

Ритуал із монеткою під порогом використовували з давніх часів. Зараз уже багато хто про нього не пам'ятає або не знає, але старше покоління наполегливо намагається покласти під вхідний килимок або в щілину біля порога пару монет невеликого номіналу.

Виявляється, така монетка є провідником для грошей у домі. З давніх часів вірили, що монетки можуть зупинити відтік грошей із дому та залучити у родину фінансовий добробут.

Як проводити ритуал

У коридорі та біля входу в житло потрібно навести лад – ретельно прибрати пил, сміття, викинути старі та непотрібні речі, зламані парасольки. А килимок біля дверей варто поміняти на новий і цілий.

Потім беруть монетку будь-якого номіналу і ховають - у щілину біля порога, під вхідний килимок або навіть зашивають її всередину килимка. Підсилити магніт для грошового потоку може грошове дерево у коридорі. Або обереги, що захищають житло.

Бажано розмістити монетку під час Місяця, що зростає - це дозволить залучити фінансове благополуччя швидше.