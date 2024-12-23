Ячна, гречана, кукурудзяна? Яка крупа корисніша: аналіз поживних властивостей

Крупи - це не лише смачний, але й корисний компонент здорового харчування. Вони багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та складні вуглеводи. Проте яка крупа найкорисніша?
Які крупи варто додавати до раціону, а які - ні, відповідає РБК-Україна (проект Styler).
Гречана крупа вважається однією з найбільш поживних. Вона багата на залізо, магній, калій та цинк, а також містить унікальні антиоксиданти. Гречка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, зміцнює серце і судини, а також підтримує імунітет. Завдяки високому вмісту клітковини вона сприяє гарному травленню.
Ячна крупа, виготовлена з подрібненого ячменю, містить вітаміни групи В, які корисні для нервової системи, та фосфор, що підтримує здоров’я кісток. Вона забезпечує тривале відчуття ситості, знижує рівень холестерину і має низький глікемічний індекс, що робить її чудовим вибором для людей із діабетом.
Кукурудзяна крупа має менше калорій, ніж інші, і ідеально підходить для тих, хто дбає про фігуру. Вона багата на вітаміни А, Е і групи В, а також містить клітковину, яка сприяє очищенню організму. Завдяки відсутності глютену кукурудзяна каша підходить людям із целіакією.
Зазначимо, що тренер та дієтолог Юрій Попко радить споживати українцям цільнозернові крупи через великий вміст в них клітковини, яка необхідна нашому організму.
Найкориснішої крупи, яка б підходила усім без винятку, не існує. Кожна з них має свої унікальні властивості, і для максимального ефекту варто включати різноманітні крупи до раціону. Обирайте ту, яка відповідає вашим потребам і смаковим уподобанням, і не забувайте про баланс у харчуванні!
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Facebook-сторінка тренера Юрія Попка, Eat this, not That.