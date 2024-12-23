Ячна, гречана, кукурудзяна? Яка крупа корисніша: аналіз поживних властивостей

Гречка – "цариця круп"

Гречана крупа вважається однією з найбільш поживних. Вона багата на залізо, магній, калій та цинк, а також містить унікальні антиоксиданти. Гречка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, зміцнює серце і судини, а також підтримує імунітет. Завдяки високому вмісту клітковини вона сприяє гарному травленню.

Ячна крупа – джерело енергії

Ячна крупа, виготовлена з подрібненого ячменю, містить вітаміни групи В, які корисні для нервової системи, та фосфор, що підтримує здоров’я кісток. Вона забезпечує тривале відчуття ситості, знижує рівень холестерину і має низький глікемічний індекс, що робить її чудовим вибором для людей із діабетом.

Кукурудзяна крупа – для легкості і гарного настрою

Кукурудзяна крупа має менше калорій, ніж інші, і ідеально підходить для тих, хто дбає про фігуру. Вона багата на вітаміни А, Е і групи В, а також містить клітковину, яка сприяє очищенню організму. Завдяки відсутності глютену кукурудзяна каша підходить людям із целіакією.

Намагайтеся обирати цільнозернові крупи (фото: freepik.com)

Інші корисні крупи

Овес - підтримує здоров’я серця та знижує рівень холестерину.

- підтримує здоров’я серця та знижує рівень холестерину. Просо - багате на магній та кремній, корисне для шкіри, волосся і нігтів.

- багате на магній та кремній, корисне для шкіри, волосся і нігтів. Рис (особливо коричневий) – джерело енергії та мінералів.

Зазначимо, що тренер та дієтолог Юрій Попко радить споживати українцям цільнозернові крупи через великий вміст в них клітковини, яка необхідна нашому організму.

Найкориснішої крупи, яка б підходила усім без винятку, не існує. Кожна з них має свої унікальні властивості, і для максимального ефекту варто включати різноманітні крупи до раціону. Обирайте ту, яка відповідає вашим потребам і смаковим уподобанням, і не забувайте про баланс у харчуванні!