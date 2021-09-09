В Чкалово на месте долгостроя появится "детский сад мечты"

В Никопольском районе Днепропетровской области реконструируют два детских сада, которые превратятся в современные и яркие пространства для дошкольников. Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Для дошкольников региона создаем "детсады мечты". Два таких учреждения обустраиваем в Никопольском районе. На них давно ждут местные дети и их родители", - рассказал Валентин Резниченко.

На финише, в частности, находится реконструкция детского сада в Чкалово. В просторных, светлых, ярких помещениях ремонтники наносят последние штрихи. Чкаловский детсад "Березка" давно ждал новоселье, ведь имеет небольшое помещение, рассчитанное всего на 2 группы детей. Новый корпус начали строить в 90-е, но остановились "на полуслове". За долгострой никто не брался несколько десятилетий. Все изменилось, когда детсад попал в программу "Большая стройка".

"Завершили внутреннее убранство. Сейчас устанавливаем сантехнику, тестируем новые коммуникации. В группах стелем линолеум. На первом этаже пол с подогревом. Там разместят младшую - ясельную группу", - рассказал главный инженер подрядной организации Никон Билокур.

В саду обустроили большой зал для проведения праздников и спортивных занятий, в другом крыле - комнату для творчества. Детские учреждения раскрасили: спальни украсили в спокойных тонах, раздевалки сделали яркими, а игровые - светлыми, с цветными акцентами. Также в детском саду обустроили пищеблок со столовой.

Во дворе детсада подрядчики посеяли газон, посадили деревья и обустроили игровые площадки с беседками.

Новый садик в Чкалово сможет принять 80 детей.

Как информирует Днепропетровская ОГА, продолжается также модернизация дошкольного учреждения в Павлополье.