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У Чкаловому на місці довгобуду з'явиться "дитсадок мрії"

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Дніпро, Четвер 09 вересня 2021 17:51
У Чкаловому на місці довгобуду з'явиться "дитсадок мрії" Фото: в Чкаловому на місці довгобуду з'явиться "дитячий сад мрії" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Нікопольському районі Дніпропетровської області реконструюють два дитячі садки, які перетворяться на сучасні та яскраві простори для дошкільнят. Роботи проводяться у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для дошкільнят регіону створюємо «дитсадки мрії». Два такі заклади облаштовуємо в Нікопольському районі. На них давно чекають місцеві малюки та їхні батьки", - розповів Валентин Резніченко.

На фініші, зокрема, перебуває реконструкція дитячого садочка у Чкаловому. У просторих, світлих, барвистих приміщеннях ремонтники наносять останні штрихи. Чкалівський дитсадок "Берізка" давно чекав на новосілля, адже має невеличке приміщення, розраховане всього на 2 групи малюків. Новий корпус почали зводити у 90-ті, але зупинилися "на півслові". За довгобуд ніхто не брався кілька десятиліть. Все змінилося, коли дитсадок потрапив до програми "Велике будівництво".

"Завершили внутрішнє оздоблення. Зараз встановлюємо сантехніку, тестуємо нові комунікації. У групах стелимо лінолеум. На першому поверсі підлога з підігрівом. Там розмістять наймолодшу - ясельну групу", - розповів головний інженер підрядної організації Нікон Білокур.

У садочку облаштували велику залу для проведення свят і спортивних занять, в іншому крилі - кімнату для творчості. Дитячі приміщення розфарбували: спальні оздобили у спокійних тонах, роздягальні зробили яскравими, а ігрові - світлими, з кольоровими акцентами. Також у дитсадку облаштували харчоблок із їдальнею.

На подвір’ї дитсадка підрядники посіяли газон, посадили дерева та облаштували ігрові майданчики з альтанками.

Новий садочок у Чкаловому загалом зможе прийняти 80 малюків.

Як інформує Дніпропетровська ОДА, триває також модернізація дошкільного закладу в Павлопіллі.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що за програмою "Велике будівництво" в Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря.

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Велике будівництво
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