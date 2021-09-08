В Апостолово строят новый стадион на месте пустыря

В городе Апостолово Днепропетровской области рядом с лицеем №1 построят современный стадион на месте бывшего пустыря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Безопасные, многофункциональные, профессиональные. Дополняем инфраструктуру школ области спортивными локациями нового образца", - отметил Резниченко.

Все работы проводятся по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Строители уже подготовили бетонное основание под волейбольно-баскетбольную и легкоатлетическую площадки, а также под два футбольных поля. Сейчас наносят резиновое покрытие и монтируют освещение. Для легкоатлетов обустраивают гимнастическую зону с ямой для прыжков в длину. Также проектом предусмотрена стометровая беговая дорожка и еще одна - по периметру стадиона. Для учащихся начальных классов готовят отдельную детскую площадку.

"Реконструкция нашего пришкольного стадиона - очень ожидаемое событие. В городе площадка такого уровня будет первой", - рассказала директор Апостоловского лицея №1 Ольга Вовк.

В Апостоловском лицее №1 обучается около 700 школьников.