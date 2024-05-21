Чизкейк "Пташине молоко": рецепт покращеного десерту з дитинства

Так зване "Пташине молоко" - певно, один з улюблених кондитерських виробів для багатьох. Шоколадна глазур цих невеличких цукерок, як і ніжна начинка зі збитого білка ідеально поєднуються з повітряним бісквітом чизкейка.
Про те, як готувати "Пташине молоко" у вигляді чизкейка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "рецепти від mill_alexx".
Для того, щоб приготувати цей ніжний десерт, потрібні такі інгредієнти:
Для приготування бісквіта візьміть 3 яйця та відокремте в окремі миски жовток від білків. Збийте білки до густої білої маси.
Додайте до жовтків 40 г цукру та білки, обережно перемішайте. Після цього додайте борошно (яке попередньо краще просіяти) і розпушувач.
Перемішайте тісто до однорідної консистенції і перелийте в застелену пергаментом форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бісквіт 15 хвилин.
В цей час приготуйте суфле. Для цього 20 г желатину залийте 100 мл води і залиште до набухання желатину. Візьміть 3 яйця і відокремте жовтки від білків, так само розливши їх в окремі миски.
Додайте до жовтків 70 г цукру, ванільний цукор, крохмаль та 150 мл молока. Перемішайте суміш, та, підігріваючи її на плиті, доведіть до загустіння.
Після цього зніміть суміш з вогню, додайте желатин та ретельно перемішайте до розчинення інгредієнтів. Зачекайте, поки суміш охолоне.
Збийте білки до густої маси, та додайте до охолодженої суміші. Вилийте суфле на охолоджений бісквіт і поставте на 20-30 хвилин в холодильник.
Поки охолоджується майже готовий чизкейк, приготуйте глазур. Для цього 5 г желатину залийте 20-30 мл води, а в окремій мисці змішайте какао, сметану, 80 мл молока та 50 г цукру.
Після цього підігрійте молочну суміш на плите, але не доводьте до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, додайте желатин та ретельно перемішайте до однорідності.
Зачекайте, доки глазур охолоне та вилийте її на суфле. Поставте чизкейк в холодильник на годину. Після цього прикрасьте за бажанням свіжими митими ягодами - і можна пригощатися.
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