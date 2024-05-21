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Чизкейк "Пташине молоко": рецепт покращеного десерту з дитинства

Як приготувати чизкейк "Пташине молоко" (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Так зване "Пташине молоко" - певно, один з улюблених кондитерських виробів для багатьох. Шоколадна глазур цих невеличких цукерок, як і ніжна начинка зі збитого білка ідеально поєднуються з повітряним бісквітом чизкейка.

Про те, як готувати "Пташине молоко" у вигляді чизкейка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "рецепти від mill_alexx".

Що потрібно для чизкейка "Пташине молоко"

Для того, щоб приготувати цей ніжний десерт, потрібні такі інгредієнти:

  • Яйця - 6 шт.
  • Цукор - 160 г
  • Ванільний цукор - 5 г
  • Борошно - 50 г
  • Молоко - 230 мл
  • Желатин - 25 г
  • Вода - 120-130 мл
  • Какао - 3 ч. л.
  • Сметана - 50 г
  • Крохмаль - 10 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Свіжі ягоди - до смаку

Як готувати чизкейк "Пташине молоко"

Для приготування бісквіта візьміть 3 яйця та відокремте в окремі миски жовток від білків. Збийте білки до густої білої маси.

Додайте до жовтків 40 г цукру та білки, обережно перемішайте. Після цього додайте борошно (яке попередньо краще просіяти) і розпушувач.

Перемішайте тісто до однорідної консистенції і перелийте в застелену пергаментом форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бісквіт 15 хвилин. 

В цей час приготуйте суфле. Для цього 20 г желатину залийте 100 мл води і залиште до набухання желатину. Візьміть 3 яйця і відокремте жовтки від білків, так само розливши їх в окремі миски.

Додайте до жовтків 70 г цукру, ванільний цукор, крохмаль та 150 мл молока. Перемішайте суміш, та, підігріваючи її на плиті, доведіть до загустіння.

Після цього зніміть суміш з вогню, додайте желатин та ретельно перемішайте до розчинення інгредієнтів. Зачекайте, поки суміш охолоне.

Збийте білки до густої маси, та додайте до охолодженої суміші. Вилийте суфле на охолоджений бісквіт і поставте на 20-30 хвилин в холодильник.

Поки охолоджується майже готовий чизкейк, приготуйте глазур. Для цього 5 г желатину залийте 20-30 мл води, а в окремій мисці змішайте какао, сметану, 80 мл молока та 50 г цукру.

Після цього підігрійте молочну суміш на плите, але не доводьте до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, додайте желатин та ретельно перемішайте до однорідності.

Зачекайте, доки глазур охолоне та вилийте її на суфле. Поставте чизкейк в холодильник на годину. Після цього прикрасьте за бажанням свіжими митими ягодами - і можна пригощатися.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати шоколадну панакоту.

А також розповідали, як готувати медовик з вишнею від Ектора з "МастерШеф".

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