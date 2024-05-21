Чизкейк "Птичье молоко": рецепт улучшенного десерта из детства

Что нужно для чизкейка "Птичье молоко"

Для того чтобы приготовить этот нежный десерт, нужны следующие ингредиенты:

Яйца - 6 шт.

Сахар - 160 г

Ванильный сахар - 5 г

Мука - 50 г

Молоко - 230 мл

Желатин - 25 г

Вода - 120-130 мл

Какао - 3 ч. л.

Сметана - 50 г

Крахмал - 10 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Свежие ягоды - по вкусу

Как готовить чизкейк "Птичье молоко"

Для приготовления бисквита возьмите 3 яйца и отделите желток от белков в отдельные миски. Взбейте белки до густой белой массы.

Добавьте в желтки 40 г сахара и белки, осторожно перемешайте. После этого добавьте муку (которую предварительно лучше просеять) и разрыхлитель.

Перемешайте тесто до однородной консистенции и перелейте в застеленную пергаментом форму. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит 15 минут.

В это время приготовьте суфле. Для этого 20 г желатина залейте 100 мл воды и оставьте до набухания желатина. Возьмите 3 яйца и отделите желтки от белков, так же разлив их в отдельные миски.

Добавьте в желтки 70 г сахара, ванильный сахар, крахмал и 150 мл молока. Перемешайте смесь и, подогревая ее на плите, доведите до загустения.

Затем снимите смесь с огня, добавьте желатин и тщательно перемешайте до растворения ингредиентов. Подождите, пока смесь остынет.

Взбейте белки до густой массы и добавьте к охлажденной смеси. Вылейте суфле на охлажденный бисквит и поставьте на 20-30 минут в холодильник.

Пока охлаждается почти готовый чизкейк, приготовьте глазурь. Для этого 5 г желатина залейте 20-30 мл воды, а в отдельной миске смешайте какао, сметану, 80 мл молока и 50 г сахара.

После этого подогрейте молочную смесь на плите, но не доводите до кипения. Снимите кастрюлю с огня, добавьте желатин и тщательно перемешайте до однородности.

Подождите, пока глазурь остынет и вылейте ее на суфле. Поставьте чизкейк в холодильник на час. После этого украсьте по желанию свежими мытыми ягодами - и можно угощаться.