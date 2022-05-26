Читайте етикетку! У гелях для душу міститься 4 небезпечних речовини

У повсякденних засобах для миття тіла є багато "інгредієнтів", які можуть бути дуже шкідливими.

Вибирати гелі для душу по запаху - це не найкраща ідея, а ось подивитися і вивчити етикетку може допомогти уникнути проблем.

Про це пише Express.

Сульфати

Перше, на що слід звернути увагу - це наявність в миючих засобах сульфатів.

"Сульфати зазвичай використовуються в якості піноутворювача, коли ви наносите продукт на шкіру", - пояснює експерт, засновниця однієї з компаній косметики.

Сульфати насправді зовсім не корисні для вашої шкіри.

"Вони є дуже поширеним подразником для шкіри, і люди з чутливою шкірою особливо більш схильні до подразнення від цієї речовини", - зазначила фахівець.

Уважно читайте етикетки з гелями для душу (фото: express.co.uk)

Отже, застосування продуктів, що містять сульфати, може привести до сухості, тріщин, свербіння і хворобливості шкіри.

Триклозан

Ще одним інгредієнтом, на який слід звернути увагу, є триклозан, який досить часто зустрічається в милах і засобах для миття тіла.

Він ідеально підходить для запобігання росту бактерій, але "дослідження показали, що надмірний вплив триклозану пов'язаний зі зниженням рівня деяких гормонів, що виробляються щитовидною залозою".

Більш того, дослідження показують, що триклозан "може завдати шкоди здоров'ю кишечника".

Фталати

Фталати пов'язані з гормональним дисбалансом в організмі.

Вони також можуть викликати проблеми з репродуктивною функцією і фертильністю в більш пізньому віці.

Парабени

Експерт також застерігає від парабенів, які є консервантами, що продовжують термін придатності продукту. Парабени можуть впливати на гормони в організмі, що може призвести до підвищеної чутливості шкіри.

"У деяких випадках вони можуть призвести до алергічних реакцій і подразнення", - зазначила експерт.

Також деякі дослідження показали, що парабени призводять до раку шкіри.