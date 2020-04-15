Чистый четверг: что нельзя делать и как правильно мыться

Чистый четверг в Украине в 2020 году православные христиане отмечают 16 апреля - за три дня до праздника Пасхи. Встречать праздник в этот раз приходится в условиях карантина из-за коронавируса, в связи с чем многие традиционные обряды будут осуществляться с изменениями.

В частности, церковь не рекомендует украинцам посещать богослужения - но смотреть трансляции богослужений дома. Освящать главные Пасхальные атрибуты - паски и крашенки - также может глава семейства в домашних условиях.

Впрочем, для Чистого четверга практически вынужденных ремарок нет. Ведь в этот день традиционно делают уборку в доме, купаются и начинают готовить праздничные угощения.

Чистый четвер символизирует очищение тела и души перед великим праздником Воскресения Христова и отмечается в память о Тайной вечере Спасителя и его учеников, обряде омовения ног и установлении таинства причастия.

В эту дату верующим следует уделить внимание не только внешней чистоте, но также очистить свои мысли от негатива, обид, страхов и сомнений.

В Чистый четверг важно придерживаться определенных правил и традиций.

Как правильно купаться в Чистый четверг

Купаться нужно до восхода солнца - верят, что тогда можно весь год быть здоровыми и счастливыми.

Во время купания важно прочитать молитву и попросить у Бога изгнать из вашей жизни весь негатив и обратиться за защитой.

Купаться лучше стоя под душем - считается, что воду, которая струиться по телу человека, можно представить в виде лучей света, который полностью развеивает мрак.

Чтобы быть здоровым целый год, умываясь с утра нужно положить в воду серебряную монету - славянские девушки верили, что такая вода может подарить не только крепкое здоровье, но и красоту.

Омываться лучше, как советуют просветленные, именно холодной водой - это приближает к эффекту "естесственной температуры" и дополнительно закаляет организм.

Что категорически запрещено в Чистый четверг

Нельзя разводить в доме беспорядок в Чистый четверг, чтобы не погрязнуть в ссорах.

В этот день нельзя лениться убирать. Также не стоит жалеть, выбрасывая старые вещи.

Печь паски и готовить другие праздничные блюда запрещается, пока на кухне не будет чисто.

Нельзя одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи в Чистый четверг.

Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты в этот день, так как Чистый четверг приходится на Страстную неделю Великого поста.

Не стоит копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ПЦУ рассказали, как в храмах будут праздновать Пасху.