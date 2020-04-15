Чистий четвер: що не можна робити і як правильно митися

Чистий четвер в Україні у 2020 році православні християни відзначають 16 квітня - за три дні до свята Великодня. Зустрічати свято цього разу доводиться в умовах карантину через коронавірус, у зв'язку з чим певна кількість традиційних обрядів здійснюватимуться із змінами.

Зокрема, церква не рекомендує українцям відвідувати богослужіння - проте дивитися трансляції богослужінь вдома. Освячувати головні Великодні атрибути - паски і крашанки - також може глава сімейства в домашніх умовах.

Втім, для Чистого четверга практично вимушених ремарок немає. Адже в цей день традиційно роблять прибирання в хаті, купаються і починають готувати святкові частування.

Чистий четвер символізує очищення тіла і душі перед великим святом Воскресіння Христового і відзначається в пам'ять про Таємній вечері Спасителя та його учнів, обряд обмивання ніг і встановлення таїнства причастя.

В цю дату віруючим слід приділити увагу не тільки зовнішній чистоті, але також очистити свої думки від негативу, образ, страхів та сумнівів.

У Чистий четвер важливо дотримуватися певних правил і традицій.

Як правильно купатися у Чистий четвер

Купатися треба до сходу сонця - вірять, що тоді можна весь рік бути здоровими і щасливими.

Під час купання важливо прочитати молитву і попросити у Бога вигнати з вашого життя весь негатив і звернутися за захистом.

Купатися краще стоячи під душем - вважається, що воду, яка струмувати по тілу людини, можна представити у вигляді променів світла, який повністю розвіює морок.

Щоб бути здоровим цілий рік, вмиваючись з ранку потрібно покласти у воду срібну монету - слов'янські дівчата вірили, що така вода може подарувати не тільки міцне здоров'я, а й красу.

Омиватися краще, як радять просвітлені, саме холодною водою - це наближає до ефекту "природної температури" і додатково загартовує організм.

Що категорично заборонено в Чистий четвер

Не можна розводити в хаті безлад Чистий четвер, аби не загрузнути в сварках.

У цей день не можна лінуватися прибирати. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.

Пекти паски і готувати інші святкові страви забороняється, поки на кухні не буде чисто.

Не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі у Чистий четвер.

Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продуктив цей день, адже Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту.

Не слід ображатися, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ПЦУ розповіли, як в храмах будуть святкувати Великдень.