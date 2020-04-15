Чистий четвер: що не можна робити і як правильно митися

Чистий четвер перед Великоднем 2020 припадає на 16 квітня
Чистий четвер в Україні у 2020 році православні християни відзначають 16 квітня - за три дні до свята Великодня. Зустрічати свято цього разу доводиться в умовах карантину через коронавірус, у зв'язку з чим певна кількість традиційних обрядів здійснюватимуться із змінами.
Зокрема, церква не рекомендує українцям відвідувати богослужіння - проте дивитися трансляції богослужінь вдома. Освячувати головні Великодні атрибути - паски і крашанки - також може глава сімейства в домашніх умовах.
Втім, для Чистого четверга практично вимушених ремарок немає. Адже в цей день традиційно роблять прибирання в хаті, купаються і починають готувати святкові частування.
Чистий четвер символізує очищення тіла і душі перед великим святом Воскресіння Христового і відзначається в пам'ять про Таємній вечері Спасителя та його учнів, обряд обмивання ніг і встановлення таїнства причастя.
В цю дату віруючим слід приділити увагу не тільки зовнішній чистоті, але також очистити свої думки від негативу, образ, страхів та сумнівів.
У Чистий четвер важливо дотримуватися певних правил і традицій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ПЦУ розповіли, як в храмах будуть святкувати Великдень.