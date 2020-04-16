Чистый четверг 2020: красивые поздравления в картинках и открытках

Чистый четверг 2020 (фото: pixabay.com)

Чистый четверг символизирует очищение души и тела накануне великого праздника - Пасхи

Чистый четверг 2020 по православному календарю украинцы отпразднуют 16 апреля - за три дня до Пасхи. Этот день также называют Великим Четвергом - он является очень важным на страстной неделе, когда все христиане очищаются душой и телом перед великим праздником. Красивые поздравления в стихах и прозе, картинках и открытках с Чистым четвергом 16 апреля - в материале Styler.

Именно в четверг, по библейскому преданию, Иисус Христос собрал своих апостолов на Тайной вечере, перед которой омыл им ноги. Этим он выразил свою любовь и смирение. А во время Вечери было установлено Таинство Евхаристии - Святого причастия. Иисус провел со своими учениками напутственную беседу и попрощался с ними. Той же ночью Христос был арестован и иудейские первосвященники вынесли ему смертный приговор.

Согласно многовековой традиции, на четвертый день Страстной недели христиане убираются в доме, моются и начинают готовить пасхальные блюда. Ну а пока что можно поздравить друзей, родных и близких красивыми открытками, стихами и прозой, которые мы вам приготовили.

Поздравления в стихах и открытки с Чистым четвергом

Поздравляю с Чистым четвергом!

Солнце улыбается лучисто,

Вымыто, протерто все кругом,

В комнатах предпразднично и чисто.



И чисты все помыслы твои,

И дела, и людям пожеланья,

Мира тебе, счастья и любви!

Бог вознаградит за все старанья!

***

С Чистым четвергом тебя,

Чистой будет пусть душа,

Убирайся, не ленись,

К чистоте всегда стремись!

В доме пусть живет добро,

Пусть все будет хорошо,

Благодати, красоты,

Праздник Светлый в дом впусти!

Желаю грехов очищения,

Тепла, доброты, просвещения.

Чтоб прочь грязь всегда уходила.

А в доме, душе чисто было.



Пусть этот четверг самый Чистый

Надежды свет дарит лучистый.

Чтоб жизнь стала лучше и краше.

Поступки - достойными ваши.

В доме церковные свечи,

Празднуем Чистый четверг.

Желаю вам в этот вечер

Счастья и мира для всех!

***

Да здравствует чистый четверг,

Пускай избавляет от хворей и бед,

Омойтесь водой, осененной добром,

И светлое счастье зайдет пусть же в дом!

Пусть мысли дурные утонут в воде,

Стремительной птицей летает в судьбе

Мечта долгожданная, желанье души,

И пусть будут радостны отныне все дни.

Желаем четверга чистейшего,

Чтоб настроение - бодрейшее,

Вокруг всегда друзья добрейшие,

Улыбки светятся милейшие!

Пускай уборка дарит радость

И укрепляет силу духа,

Исчезнут вмиг бардак и гадость,

Лишь благим мыслям внемлет ухо!

***

Выбрось хлам из дома, из души,

Освежи жилье свое и мысли.

Искупаться утром поспеши,

Ведь настал четверг сегодня чистый.

В этот день излечится болезнь,

Грех душевный смоется бесследно,

С верой искренней намного проще жизнь,

С верой всем спокойно и отрадно.

С Чистым четвергом сегодня

Я хочу поздравить вас,

Пожелаю мира в сердце,

Чистых помыслов сейчас.



Смоет пусть поток волшебный

Нынче боль, обиды, зло,

Только счастье будет в жизни

Пусть за все вам суждено.

***

Славный день стучится в дом:

С добрым, Чистым четвергом!

Нынче всюду - красота,

Воцарилась чистота!



Праздник тела и души -

С очищеньем поспеши!

Действует вода святая:

Все невзгоды пусть растают!



Только добрые приметы

Для божественного света:

Встать пораньше, умываться -

Счастья будет прибавляться!

Очисти душу ты и тело,

Пусть чистым будет ваше дело.

Водицей ты скорей облейся,

И целый год потом ты смейся.

Не знай проблем и злых недуг,

Чтоб радость была бы вокруг.

***

Сегодня поработаем мы со своей душой

Чтоб обрела она чистоту и покой.

Пусть сердце черствым не останется

В Чистый Четверг мы со злостью расстанемся!

Сегодня смоем святой водой грехи

Чтоб избавится от разочарований и тоски.

Чтобы Бог всегда пребывал в твоей жизни

Очищай свою душу и мысли!

Поздравления в прозе и красивые картинки с Чистым четвергом

Вот и наступил Чистый четверг - особенный день, когда наше тело и душа готовятся к большому и радостному православному празднику - к Пасхе Христовой! Пусть в этот день ваша душа навсегда очистится от тревоги, грусти, зависти и наполнится добром и любовью к людям! Пусть таким же чистым и красивым, как ваши помыслы, станет и ваш дом!

***

Поздравляю всю твою семью с великим днем - Чистым четвергом! Пусть вместе со всем сором выйдут из вашего дома обиды и злые мысли, которые могли накопиться за год. Христос в этот день дал людям пример любви к ближнему и смирения, пусть же они воцарятся в вашей семье!

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В день Чистого четверга хочу пожелать Вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.

Чистый четверг 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравляю с чистым четвергом! Желаю чистоты везде: и в мыслях, и в доме, и в сердце! Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а неудачи, огорчения и беды пусть всегда обходят стороной!

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Поздравляю с Чистым четвергом и желаю тебе света, любви и радости. Пусть твой дом и твои близкие всегда будут под защитой Господа и Ангелов. Желаю радости, умиротворения и благополучия.

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Сегодня пора сделать чистым сегодня свой дом, а также не менее важно - очистить от плохого свое сердце. Пусть будет поменьше печалей, а в сердце твоем навсегда останется чистый свет и умиротворение! Поздравляю с Чистым четвергом!

Чистый четверг 2020 (фото: pixabay.com)

Как первые цветы на деревьях, так и твои помыслы и дела пусть будут чистыми, добрыми, светлыми, ведь сегодня Чистый четверг - открой свое сердце и увидишь, что чудеса случаются!

***

В чистый четверг желаю очистить душу и разум от всего, что плохое могло накопиться, забыть про все трудности, разломать стены тревог и печалей. Пусть с этого дня жизнь будет идти лишь верной дорогой, прямиком к счастью и любви.

***

Пусть в Чистый четверг с самого утра в доме кипит работа, пусть выметаются веником ссоры и обиды, пусть уходят с крыльца все печали и тревоги, пусть со всей семьи смываются недуги и хвори. Желаю с доброй надеждой и чистой душой ждать светлого праздника Пасхи.

Видеопоздравления с Чистым четвергом

Поздравление с Чистым четвергом

Поздравление с Чистым четвергом

Отметим, что вся Страстная неделя, как и Пасха в Украине в этом году пройдет в условиях жесткого карантина.