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Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

STYLERЖиття    16.04.2020 - 05:40
Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках
Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Чистий четвер символізує очищення душі і тіла напередодні великого свята - Великодня

Чистий четвер 2020 за православним календарем українці відсвяткують 16 квітня - за три дні до Великодня. Цей день також називають Великим Четвергом - він є дуже важливим на страсному тижні, коли всі християни очищаються душею і тілом перед великим святом. Гарні поздоровлення у віршах і прозі, картинках і листівках із Чистим четвергом 16 квітня - у матеріалі Styler.

Саме в четвер, за біблійними переказами, Ісус Христос зібрав своїх апостолів на Тайній вечері, перед якою умив їм ноги. Цим він висловив свою любов і смирення. А під час Вечері було встановлено Обряд Євхаристії - Святого причастя. Ісус провів зі своїми учнями напутню бесіду і попрощався з ними. Тієї ж ночі Христос був заарештований і юдейські первосвященники винесли йому смертний вирок.

Згідно з багатовіковою традицією, на четвертий день Страсного тижня християни прибирають в будинку, миються і починають готувати великодні страви. Ну а поки що можна привітати друзів, рідних і близьких красивими листівками, віршами і прозою, які ми вам приготували.

Привітання у віршах і листівки з Чистим четвергом

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

У день, що Чистим величають,
Вас сердечно я вітаю.
Хай збереже вас ангел світлий,
Із Четвергом вас в день привітний

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода - на вас проллється
Благословення Боже на віки!

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.

***

Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорни.

Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Все блищить від чистоти,
То Чистий Четвер завітав в нашу хату!
Вітаємо вас від всієї душі,
Хай буде радості, щастя багато!

***

Привітаю з Чистим четвергом!
Так чисто нехай буде кругом
Традицій ви не порушайте –
Будинки й душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Гряде уже Святая Пасха.

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.

***

Змийте всі лихі думки, печалі
Хай ідуть вони від вас подалі!
Я бажаю, щоб пішли разом з водою,
Обійшли всі біди стороною!
Насолоджуйтесь сповна весною,
Чарівною, милою красою!

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Привітання у прозі і красиві картинки з Чистим четвергом

Ось і настав Чистий четвер - особливий день, коли наше тіло і душа готуються до великого і радісного православного свята - до Великодня Христового! Нехай у цей день ваша душа назавжди очиститься від тривоги, смутку, заздрості і наповниться добром і любов'ю до людей! Нехай таким же чистим і красивим, як ваші помисли, стане ваш будинок!

***

Вітаю всю твою родину з великим днем - Чистим четвергом! Нехай разом з усім сміттям вийдуть з вашого дому образи і злі думки, які могли накопичитися за рік. Христос в цей день дав людям приклад любові до ближнього і смирення, нехай же вони запанують у вашій родині!

***

У день Чистого четверга хочу побажати тобі спокою в душі, гармонії і затишку вдома, любові в серці до всього світу. Нехай з тобою буде віра в найкраще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Вітаю з чистим четвергом! Бажаю чистоти скрізь: і в думках, і в хаті, і в серці! Нехай життя буде довгим і щасливим, а невдачі, прикрощі і біди - завжди обходять стороною!

***

Вітаю з Чистим четвергом і бажаю тобі світла, любові і радості. Нехай твій дім і твої близькі завжди будуть під захистом Господа і Янголів. Бажаю радості, спокою і благополуччя.

***

Сьогодні час зробити чистим сьогодні свій будинок, а також не менш важливо - очистити від поганого своє серце. Нехай буде менше смутку, а у твоєму серці назавжди залишиться чисте світло й умиротворення! Вітаю з Чистим четвергом!

Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Як перші квіти на деревах, так і твої помисли і справи хай будуть чистими, добрими, світлими, адже сьогодні Чистий четвер - відкрий своє серце і побачиш, що дива трапляються!

***

У чистий четвер бажаю очистити душу і розум від усього, що погане могло накопичитися, забути про всі труднощі, розламати стіни тривог і печалей. Нехай з цього дня життя буде йти лише вірною дорогою, прямо до щастя і любові.

***

Хай у Чистий четвер із самого ранку в хаті кипить робота, нехай вимітаються віником сварки і образи, нехай йдуть з ганку всі печалі й тривоги, хай зі всієї родини змиваються недуги і хвороби. Бажаю з доброю надією і чистою душею чекати світлого свята Великодня.

Відеопривітання з Чистим четвергом

Привітання з Чистим четвергом

Відзначимо, що весь Страсний тиждень, як і Великдень в Україні цьогоріч пройде в умовах жорсткого карантину.

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