Чистий четвер 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Чистий четвер символізує очищення душі і тіла напередодні великого свята - Великодня

Чистий четвер 2020 за православним календарем українці відсвяткують 16 квітня - за три дні до Великодня. Цей день також називають Великим Четвергом - він є дуже важливим на страсному тижні, коли всі християни очищаються душею і тілом перед великим святом. Гарні поздоровлення у віршах і прозі, картинках і листівках із Чистим четвергом 16 квітня - у матеріалі Styler.

Саме в четвер, за біблійними переказами, Ісус Христос зібрав своїх апостолів на Тайній вечері, перед якою умив їм ноги. Цим він висловив свою любов і смирення. А під час Вечері було встановлено Обряд Євхаристії - Святого причастя. Ісус провів зі своїми учнями напутню бесіду і попрощався з ними. Тієї ж ночі Христос був заарештований і юдейські первосвященники винесли йому смертний вирок.

Згідно з багатовіковою традицією, на четвертий день Страсного тижня християни прибирають в будинку, миються і починають готувати великодні страви. Ну а поки що можна привітати друзів, рідних і близьких красивими листівками, віршами і прозою, які ми вам приготували.

Привітання у віршах і листівки з Чистим четвергом

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно я вітаю.

Хай збереже вас ангел світлий,

Із Четвергом вас в день привітний

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода - на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорни.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

Все блищить від чистоти,

То Чистий Четвер завітав в нашу хату!

Вітаємо вас від всієї душі,

Хай буде радості, щастя багато!

***

Привітаю з Чистим четвергом!

Так чисто нехай буде кругом

Традицій ви не порушайте –

Будинки й душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Гряде уже Святая Пасха.

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Змийте всі лихі думки, печалі

Хай ідуть вони від вас подалі!

Я бажаю, щоб пішли разом з водою,

Обійшли всі біди стороною!

Насолоджуйтесь сповна весною,

Чарівною, милою красою!

Привітання у прозі і красиві картинки з Чистим четвергом

Ось і настав Чистий четвер - особливий день, коли наше тіло і душа готуються до великого і радісного православного свята - до Великодня Христового! Нехай у цей день ваша душа назавжди очиститься від тривоги, смутку, заздрості і наповниться добром і любов'ю до людей! Нехай таким же чистим і красивим, як ваші помисли, стане ваш будинок!

***

Вітаю всю твою родину з великим днем - Чистим четвергом! Нехай разом з усім сміттям вийдуть з вашого дому образи і злі думки, які могли накопичитися за рік. Христос в цей день дав людям приклад любові до ближнього і смирення, нехай же вони запанують у вашій родині!

***

У день Чистого четверга хочу побажати тобі спокою в душі, гармонії і затишку вдома, любові в серці до всього світу. Нехай з тобою буде віра в найкраще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.

Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Вітаю з чистим четвергом! Бажаю чистоти скрізь: і в думках, і в хаті, і в серці! Нехай життя буде довгим і щасливим, а невдачі, прикрощі і біди - завжди обходять стороною!

***

Вітаю з Чистим четвергом і бажаю тобі світла, любові і радості. Нехай твій дім і твої близькі завжди будуть під захистом Господа і Янголів. Бажаю радості, спокою і благополуччя.

***

Сьогодні час зробити чистим сьогодні свій будинок, а також не менш важливо - очистити від поганого своє серце. Нехай буде менше смутку, а у твоєму серці назавжди залишиться чисте світло й умиротворення! Вітаю з Чистим четвергом!

Чистий четвер 2020 (фото: pixabay.com)

Як перші квіти на деревах, так і твої помисли і справи хай будуть чистими, добрими, світлими, адже сьогодні Чистий четвер - відкрий своє серце і побачиш, що дива трапляються!

***

У чистий четвер бажаю очистити душу і розум від усього, що погане могло накопичитися, забути про всі труднощі, розламати стіни тривог і печалей. Нехай з цього дня життя буде йти лише вірною дорогою, прямо до щастя і любові.

***

Хай у Чистий четвер із самого ранку в хаті кипить робота, нехай вимітаються віником сварки і образи, нехай йдуть з ганку всі печалі й тривоги, хай зі всієї родини змиваються недуги і хвороби. Бажаю з доброю надією і чистою душею чекати світлого свята Великодня.

Відеопривітання з Чистим четвергом

Привітання з Чистим четвергом

Відзначимо, що весь Страсний тиждень, як і Великдень в Україні цьогоріч пройде в умовах жорсткого карантину.