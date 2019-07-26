Чистий бізнес: Комаровський ошелешив несподіваною заявою

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський розвінчав міф про популярну добавку до раціону

Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про лецітін, а також розвінчав популярний міф щодо даної добавки до раціону. Відповідну публікацію експерт розмістив у соцмережі Instagram.

Комаровський заявив, що переконливих робіт, які б доводили "величезну користь лецитину", не існує. Хоча в інтернеті поширено протилежне судження.

"В переважній більшості випадків все, що пишуть про його надмірну користь, - це чистий бізнес. Тобто бізнесу тут набагато більше, ніж реальної користі", - зазначив лікар.

Також експерт додав, що в процесі розщеплення лецитину в кишечнику утворюються речовини, що роблять негативний вплив на серцево-судинну систему. В такому випадку є певний ризик передозування.

Як ми раніше повідомляли, доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячий раціон, а також розвіяв популярний міф. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

Раніше ми писали, що Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.