Чисто, як у рекламі: як швидко зробити алюмінієвий посуд блискучим знову

Чому алюміній такий "вимогливий" у догляді

Алюміній - метал м’який, легкий і чудово проводить тепло, тому він ідеально підходить для приготування їжі. Їжа в такому посуді готується швидко і не пригорає, а вага каструль і сковорідок - значно менша, ніж у сталевих аналогів. Однак саме через свою м’якість алюміній дуже чутливий до зовнішніх впливів.

Неправильне чищення може зруйнувати захисну плівку на поверхні, що викликає потемніння і окислення. Також він вступає в хімічні реакції з кислотами та лугами, що може зіпсувати як сам посуд, так і смак страв. Алюмінієвий посуд легко подряпати, тому його не рекомендують мити в посудомийній машині або чистити абразивними засобами.

Як чистити алюмінієвий посуд народними методами

Для того, щоб повернути алюмінієвому посуду чистоту і блиск, варто скористатися простими домашніми засобами, які не пошкоджують поверхню:

Оцет і вода: суміш 9%-го оцту та води (2 ст. ложки оцту на 1 л води) ефективно бореться з накипом і темним нальотом, який може з’являтися на алюмінієвому посуді. Розчин необхідно кип’ятити 10–15 хвилин у каструлі чи сковорідці. Після цього посуд обов'язково промивається теплою водою для видалення залишків оцту та бруду.

Лимонна кислота: для очищення від накипу та потемніння розчиніть 1–2 чайні ложки лимонної кислоти в 1 літрі води. Кип’ятіть розчин у посуді 10–15 хвилин. Лимонна кислота ефективно розчиняє мінеральні відкладення та повертає поверхні приємний блиск, не пошкоджуючи алюміній.

Сода з милом: сода, змішана з господарським милом або рідким миючим засобом, створює м’який абразив, що дозволяє акуратно очистити поверхню посуду без подряпин. Нанесіть невелику кількість соди на губку і акуратно протирайте посуд.

Картопляні шкірки: природний і екологічний спосіб - використовувати картопляні шкірки для очищення. Просто залийте їх водою і кип’ятіть у каструлі або сковорідці протягом 15 хвилин. Крохмаль, що міститься в шкірках, ефективно очищає накип і забруднення, роблячи посуд чистим і блискучим.

Зубна паста: зубна паста має м’які абразиви, які допомагають очистити невеликі плями та повернути блиск алюмінієвому посуду. Для цього нанесіть пасту на м’яку тканину та акуратно витріть поверхню посуду. Після цього промийте водою, щоб прибрати залишки пасти та повернути посуду блиск.

Алюмінієвий посуд вимагає особливого догляду та чищення (фото: Freepik.com)

Чого не варто робити з алюмінієвим посудом

Попри спокусу "гарно почистити", деякі методи можуть лише зашкодити. Ось що краще не використовувати: