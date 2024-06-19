Чисто і все під рукою: 8 способів, що допоможуть організувати простір ванної

Тримайте найнеобхідніші речі під рукою

Тримати речі, які використовуються найчастіше, на видному місці - найкращий варіант полегшити користування ванною, адже не доведеться витрачати час на пошук.

Для цієї мети радять виділити окрему поличку, приблизно на рівні очей або, якщо такої немає, а всі шухляди шафок заповнені - встановити одну, наприклад таку, яка кріпиться на липучках.

До того ж полиці з високими бортиками не дозволять речам впасти на підлогу, якщо випадково зачепити їх рукою.

Виділіть полиці для різних речей

Якщо у вас є шафа, рекомендують пристосувати полиці до ваших конкретних потреб. Це полегшить використання простору та зробить його організацію більш ефективною.

Наприклад, оберіть полиці, що вище, для розміщення лосьйонів або засобів для волосся, а нижчі залиште для баночок, кремів або ліків.

Оскільки верхні полички - найдоступніша зона, спробуйте розмістити тут більшість речей, що використовуються щодня.

Додайте окреме сховище над туалетом

Якщо в ванній кімнаті розміщується туалет, позаду нього можна додати вузькі полиці або стелаж для зберігання туалетного паперу або засобів для очищення.

Якщо ви не можете свердлити стіни, можна придивитися до окремих стелажів - окрім того, що його можна буде легко перемістити, легка конструкція не захаращуватиме простір візуально.

Використайте контейнери всередині шаф

Насамперед контейнери дозволяють зберігати якомога більше речей в шафці - адже їх можна виставляти один на одного.

Крім цього, це чудовий спосіб розкласти речі за призначенням - гумки і шпильки для волосся, ватні диски та палички, тюбики з кремами. Також контейнери легко витягнути і подивитися, що всередині.

Використовуйте накладні кошики

Хоча контейнери - це чудово, іноді їх важко знайти такого розміру, яка б ідеально вписувалася в шухляду.

Тому, на додаток до контейнерів, рекомендують використовувати наддверні кошики для громіздких речей - таких як фени, які важко скласти або помістити в шухляду.

Використовуйте полички на стіну для ванни

Зона ванни або душу може швидко захаращуватися, тому слід ретельно продумувати, що саме ви там тримаєте. Це місце радять виділити під засоби, які постійно використовуються, як-от улюблені шампуні та гелі.

З погляду візуального сприйняття, безладу та прибирання, на поличках радять тримати обмежену кількість речей, а те, що використовуються час від часу, наприклад, для догляду за волоссям, подалі від душу.

Підвісьте мочалки на гачок

Хоча гачків може здаватися забагато, вони ніколи не бувають зайвими. Однак на них можна вішати не лише рушники, а й мочалки чи пемзу, які краще тримати сухими.

Гачки на липучках для душової чи ванної не лише створять кращі умови для зберігання частини речей, а й допоможуть звільнити місце на полицях у ванній.

Використовуйте задню частину дверей

На дерев'яних дверях можна встановити прості металеві гачки, щоб створити достатньо місця для підвішування рушників та халатів - це легше, ніж свердлити стінки.

А для дверей з порожнистого матеріалу добре підійде гачок на надійній клейкій основі.