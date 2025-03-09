Чистий унітаз за 10 хвилин: перевірені способи без зайвих зусиль

Як легко усунути засмічення унітаза

Якщо вода в унітазі сходить повільно або зовсім застоюється, це означає, що утворилося засмічення.

Один із найпростіших методів - використання харчової плівки. Обтягніть унітаз кількома шарами так, щоб між плівкою та водою не залишалося повітря. Потім різко натисніть на плівку - створений тиск допоможе проштовхнути засмічення далі по трубі.

Якщо проблема не зникла, спробуйте народний метод: висипте в унітаз склянку харчової соди та залийте її гарячим оцтом. Зачекайте 20-30 хвилин і змийте теплою водою.

Для більш серйозних засмічень використовуйте сантехнічний трос - він допоможе витягти сторонні предмети. Також можна застосувати вантуз: заповніть унітаз водою та різко натисніть кілька разів, щоб створити гідравлічний удар.

Позбуваємось неприємного запаху в туалеті

Неприємний запах у туалеті може виникати через старі відкладення у зливі, бактерії або недостатню вентиляцію. Щоб вирішити цю проблему, можна приготувати натуральний ароматизатор.

Змішайте:

2 склянки харчової соди ,

, 1/3 склянки лимонної кислоти ,

, 2 столові ложки 3% перекису водню

кілька крапель ефірних олій лимона і м’яти.

Сформуйте невеликі кульки, висушіть їх і кидайте в унітаз перед змиванням.

Також можна налити трохи оцту в бачок унітаза - він усуне запахи та допоможе зменшити наліт. Якщо запах йде зі зливу, вилийте в нього склянку гарячої води з содою та оцтом, зачекайте 15 хвилин, а потім змийте.

Важливо також регулярно чистити стоки спеціальними засобами, щоб запобігти накопиченню бактерій. Додатково можна використовувати ароматизовані палички або сухі трави, наприклад, лаванду або евкаліпт.

Чистий унітаз дуже важливий для порядку вдома (фото: Freepik.com)

Як прибрати вапняний наліт та жовті плями

Згодом на поверхні унітаза з’являється вапняний наліт, а в місцях зіткнення води з керамікою можуть утворюватися жовті плями. Щоб позбутися цього, можна скористатися пемзою - змочіть її та акуратно потріть забруднення, уникаючи надмірного тиску, щоб не подряпати покриття.

Харчова сода також стане в пригоді: насипте її на плями, залиште на кілька годин, а потім потріть губкою та змийте. Ще один ефективний метод - використання лимонної кислоти: розчиніть 2 столові ложки у 0,5 л теплої води, нанесіть на забруднені місця, зачекайте 15 хвилин і змийте.

Якщо забруднення старе, спробуйте залити унітаз на ніч розчином оцту (1:1 з водою), а вранці змийте та почистіть щіткою. Також можна використовувати зубну пасту - нанесіть її на поверхню, залиште на годину, потім потріть щіткою та змийте водою.

Для профілактики вапняного нальоту встановіть у бачок спеціальні очищувальні таблетки або просто додавайте у воду лимонну кислоту раз на тиждень.

Корисні поради для підтримки чистоти унітаза

Щоб унітаз завжди залишався чистим і не вимагав складної чистки, дотримуйтеся кількох простих правил.

По-перше, змивайте воду відразу після використання - це зменшить осідання нальоту.

По-друге, мінімум раз на тиждень проводьте легке чищення за допомогою соди або оцту.

По-третє, не виливайте в унітаз жир або залишки їжі - вони сприяють утворенню засмічень.

Також слідкуйте за станом зливного бачка: якщо вода довго стікає або з’явився неприємний запах, потрібно очистити його від відкладень. Раз на місяць використовуйте засоби для боротьби з бактеріями, наприклад, розчин перекису водню або спеціальні таблетки для бачка.

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