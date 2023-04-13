Чистий четвер 2023 року: що сьогодні потрібно обов'язково зробити, а що категорично не можна

Чистий четвер настає за три дні до Великодня. Цього року він випаде 13 квітня.

У матеріалі Styler ми розповімо, що можна і не можна робити цього дня Страсного тижня.

Історія Чистого четверга

Цей день пов'язаний із Таємною вечерею – останньою вечерею Ісуса перед розп'яттям на горі Голгофі. Христос зібрався разом із 12 апостолами. Він розповів їм, що один із них стане зрадником. Також цього дня було встановлено обряд євхаристії – святого причастя. Спаситель роздав апостолам частування. Це був хліб та вино.

Великий четвер називається "чистим" через те, що Ісус омив ноги своїм учням, показав приклад братньої любові та смирення перед своєю долею.

Що потрібно зробити цього дня

Цього дня потрібно обов'язково помитися, краще до сходу сонця.

Вважається, що у цей день вода особливо цілюща, допомагає очистити тіло, дух та оздоровити людину від хвороб.

Також у Чистий четвер традиційно готують свій будинок до світлого свята Великодня. Обов'язково займаються генеральним прибиранням, наводять лад у будинку, займаються пранням та іншими домашніми справами. Існує навіть давнє повір'я, згідно з яким, хто не прибере свій будинок у Чистий четвер, той увесь рік проведе у сварках із рідними.

Прикмети на Чистий четвер

Якщо у Чистий четвер хороша та сонячна погода, значить, кінець весни теплим буде. Якщо йде дощ, дощова погода протримається до літа.

Якщо у цей день підібрати із землі гроші, то вони не принесуть володарю щастя.

Що не можна робити у Чистий четвер

З Чистого четверга до Страсної п'ятниці не слід залишати брудний посуд та білизну без прання. Після збирання в цей день не варто викидати сміття до Великодня, щоби не осквернити святі дні.

Якщо в процесі збирання нагромадилася брудна вода, що містить негативну енергію, її необхідно вилити в місцях, де нічого не росте.

Також не рекомендується в Чистий четвер виносити на вулицю будь-які речі зі свого будинку чи домашнє начиння.