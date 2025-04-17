Чистий четвер 17 квітня: що категорично не можна робити, найголовніші прикмети
17 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають велике церковне свято - Великий четвер Страсного тижня, який у народі ще називають Чистим. До кінця року залишається 258 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 17 квітня і у кого День ангела.
Чистий четвер: що це за церковне свято
Останній тиждень перед святом називається Страсним, а його четвер - Чистим, який цього року припадає на 17 квітня. Цей день має особливе значення для християн, адже пов'язаний з Таємною вечерею Ісуса Христа та його останніми годинами перед арештом.
Згідно з Євангелієм, під час вечері Ісус установив таїнство Євхаристії, розділивши хліб і вино зі словами: "Це - Тіло Моє", "Це - Кров Моя". Він також омив ноги апостолам, показуючи приклад смирення, служіння та братньої любові. Ісус знав, що його чекає зрада, і під час вечері передбачив, що один із учнів його видасть. Згодом Юда Іскаріот продав Спасителя за 30 срібняків.
Таким чином Чистий четвер увійшов у християнську традицію як день, коли вшановують приклади жертовності, милосердя та любові. Він є духовною підготовкою до Великодня і нагадує про важливість внутрішнього очищення, тому й зветься "Чистим". У християнстві цей день також пов’язаний із започаткуванням Таїнства Причастя.
Картина Бувере "Остання вечеря" (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити у Чистий четвер
Найперше - не можна сваритися, лаятися чи ображати інших, адже це час внутрішнього миру. Вважається, що конфлікти цього дня можуть тривати увесь рік.
Також не слід байдикувати - краще прибирати, прати, готувати паски й крашанки. Бруд у домі символізує нечистоту душі, тому оселю намагаються ретельно очистити.
Не варто позичати гроші чи віддавати речі - це може “винести” з дому удачу.
Після заходу сонця заборонено працювати - час присвячують молитві й тиші.
Не рекомендується стригтися або обрізати нігті, аби не втратити здоров’я й вдачу.
У Чистий четвер також не залишають їжу неприготованою - всі великодні страви готують заздалегідь.
Народні прикмети і традиції у Чистий четвер
- Якщо небо на сході забарвилося в золотаво-рожеві відтінки, можна очікувати гарної та ясної погоди.
- Коли вітер дме з півночі - варто приготуватись до дощів, а якщо з півдня - ярові культури добре підуть у ріст.
- Весняний дощ у цей день віщує вологу, дощову весну.
- Якщо береза розпускається раніше за вільху - літо буде спекотним і сухим, а якщо навпаки - варто чекати рясних дощів.
У Чистий четвер збереглися численні звичаї, пов’язані з очищенням тіла й душі. Зранку люди вмиваються цілющою водою, щоб змити гріхи та хвороби. Обов’язковим є прибирання в оселі як символ внутрішнього очищення. У цей день традиційно печуть паски й готують великодні страви. У храмах проводяться богослужіння, сповідь і читання Євангелій про Страсті Христові.
Фреска Джотто "Омовіння ніг" (зображення: Вікіпедія)
У кого День ангела 17 квітня
17 квітня відзначають День ангела:
- Адріан
- Єфрем
- Іван
- Михайло
- Олександр
- Семен
- Федір
Талісманом для тих, хто народився 17 квітня, вважається корал - коштовність органічного походження. Із давніх часів йому приписували здатність зміцнювати впевненість у собі та підвищувати самооцінку свого власника.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.