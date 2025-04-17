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Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметы

Четверг 17 апреля 2025 05:55
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Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметы Какой праздник сегодня, 17 апреля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Getty)
Автор: Феликс Коркин

17 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают большой церковный праздник - Великий четверг Страстной недели, который в народе еще называют Чистым. До конца года остается 258 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 17 апреля и у кого День ангела.

Чистый четверг: что это за церковный праздник

Последняя неделя перед праздником называется Страстным, а его четверг - Чистым, который в этом году приходится на 17 апреля. Этот день имеет особое значение для христиан, ведь связан с Тайной вечерей Иисуса Христа и его последними часами перед арестом.

Согласно Евангелию, во время вечери Иисус установил таинство Евхаристии, разделив хлеб и вино со словами: "Это - Тело Мое", "Это - Кровь Моя". Он также омыл ноги апостолам, показывая пример смирения, служения и братской любви. Иисус знал, что его ждет предательство, и во время ужина предсказал, что один из учеников его выдаст. Впоследствии Иуда Искариот продал Спасителя за 30 сребреников.

Таким образом Чистый четверг вошел в христианскую традицию как день, когда чтят примеры жертвенности, милосердия и любви. Он является духовной подготовкой к Пасхе и напоминает о важности внутреннего очищения, поэтому и называется "Чистым". В христианстве этот день также связан с началом Таинства Причастия.
Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметыКартина Бувере "Последняя вечеря" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в Чистый четверг

Первое - нельзя ссориться, ругаться или оскорблять других, ведь это время внутреннего мира. Считается, что конфликты в этот день могут продолжаться весь год.

Также не следует бездельничать - лучше убирать, стирать, готовить паски и пасхальные яйца. Грязь в доме символизирует нечистоту души, поэтому дом стараются тщательно очистить.

Не стоит занимать деньги или отдавать вещи - это может "вынести" из дома удачу.

После захода солнца запрещено работать - время посвящают молитве и тишине.

Не рекомендуется стричься или обрезать ногти, чтобы не потерять здоровье и удачу.

В Чистый четверг также не оставляют еду неприготовленной - все пасхальные блюда готовят заранее.

Народные приметы и традиции в Чистый четверг

  • Если небо на востоке окрасилось в золотисто-розовые оттенки, можно ожидать хорошей и ясной погоды.
  • Когда ветер дует с севера - стоит приготовиться к дождям, а если с юга - яровые культуры хорошо пойдут в рост.
  • Весенний дождь в этот день предвещает влажную, дождливую весну.
  • Если береза распускается раньше ольхи - лето будет жарким и сухим, а если наоборот - стоит ждать обильных дождей.

В Чистый четверг сохранились многочисленные обычаи, связанные с очищением тела и души. Утром люди умываются целебной водой, чтобы смыть грехи и болезни. Обязательным является уборка в доме как символ внутреннего очищения. В этот день традиционно пекут паски и готовят пасхальные блюда. В храмах проводятся богослужения, исповедь и чтение Евангелий о Страстях Христовых.
Чистый четверг 17 апреля: что категорически нельзя делать, самые главные приметыФреска Джотто "Омовение ног" (изображение: Википедия)

У кого День ангела 17 апреля

17 апреля отмечают День ангела:

  • Адриан
  • Ефрем
  • Иван
  • Михаил
  • Александр
  • Семен
  • Федор

Талисманом для тех, кто родился 17 апреля, считается коралл - драгоценность органического происхождения. С давних времен ему приписывали способность укреплять уверенность в себе и повышать самооценку своего владельца.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

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