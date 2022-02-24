Даже чистить не надо: суперпростой рецепт запеченной картошки в кожуре

Картофель есть на каждой кухне, а с этим рецептом от вас потребуется минимум усилий, а результат порадует.

Готовим запеченный картофель в духовке:

1. Делаем надрезы поглубже - это чтоб картошка пропеклась быстрее

2. Сверху масло (обязательно размазать по поверхности) и соль

3. Запечь 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке

4. Серединку вынуть и смешать с консервированной кукурузой, специей Italian Rustico (можете заменить на свой вариант) и сыром. Заложить обратно, присыпать сыром. Можно еще под гриль поставить, но и так тоже уже будет вкусно.

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