Навіть чистити не треба: суперпростий рецепт запеченої картоплі в шкірці

Багато експертів вважають правильним і корисним їсти картоплю з шкіркою. До того ж, таку картоплю простіше і швидше готувати - а виходить дуже смачно.
Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич поділилася в Instagram швидким рецептом запеченої картоплі, яка сподобається і дорослим, і дітям.
Картопля є на кожній кухні, а з цим рецептом від вас буде потрібно мінімум зусиль, а результат порадує.
Готуємо запечену картоплю в духовці:
1. Робимо надрізи глибше - це щоб картопля пропеклася швидше
2. Зверху масло (обов'язково розмазати по поверхні) і сіль
3. Запекти 50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці
4. Серединку вийняти і змішати з консервованою кукурудзою, спецією Italian Rustico (можете замінити на свій варіант) і сиром. Закласти назад, присипати сиром. Можна ще під гриль поставити, але і так теж вже буде смачно.
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