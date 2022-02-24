Даже чистить не надо: суперпростой рецепт запеченной картошки в кожуре

Многие эксперты считают правильным и полезным есть картошку с кожурой. К тому же, такую картошку проще и быстрее готовить - а получается очень вкусно.

Фуд-блогер Дарья Дорошкевич поделилась в Instagram быстрым рецептом запеченной картошки, которая понравится и взрослым, и детям.