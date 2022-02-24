ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Даже чистить не надо: суперпростой рецепт запеченной картошки в кожуре

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 09:24
Даже чистить не надо: суперпростой рецепт запеченной картошки в кожуре Фото: Готовим запеченную картошку в кожуре (freepik)
Автор: Марина Настевич

Многие эксперты считают правильным и полезным есть картошку с кожурой. К тому же, такую картошку проще и быстрее готовить - а получается очень вкусно.

Фуд-блогер Дарья Дорошкевич поделилась в Instagram быстрым рецептом запеченной картошки, которая понравится и взрослым, и детям.

Картофель есть на каждой кухне, а с этим рецептом от вас потребуется минимум усилий, а результат порадует.

Готовим запеченный картофель в духовке:

1. Делаем надрезы поглубже - это чтоб картошка пропеклась быстрее

2. Сверху масло (обязательно размазать по поверхности) и соль

3. Запечь 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке

4. Серединку вынуть и смешать с консервированной кукурузой, специей Italian Rustico (можете заменить на свой вариант) и сыром. Заложить обратно, присыпать сыром. Можно еще под гриль поставить, но и так тоже уже будет вкусно.

Раньше блогер также рассказала, как правильно приготовить цыпленка табака на сковороде.

Также читайте всю правду о меде, которую многие не знают.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье