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Навіть чистити не треба: суперпростий рецепт запеченої картоплі в шкірці

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Четвер 24 лютого 2022 09:24
Навіть чистити не треба: суперпростий рецепт запеченої картоплі в шкірці Фото: готуємо запечену картоплю в шкірці (freepik)
Автор: Марина Настевич

Багато експертів вважають правильним і корисним їсти картоплю з шкіркою. До того ж, таку картоплю простіше і швидше готувати - а виходить дуже смачно.

Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич поділилася в Instagram швидким рецептом запеченої картоплі, яка сподобається і дорослим, і дітям.

Картопля є на кожній кухні, а з цим рецептом від вас буде потрібно мінімум зусиль, а результат порадує.

Готуємо запечену картоплю в духовці:

1. Робимо надрізи глибше - це щоб картопля пропеклася швидше

2. Зверху масло (обов'язково розмазати по поверхні) і сіль

3. Запекти 50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці

4. Серединку вийняти і змішати з консервованою кукурудзою, спецією Italian Rustico (можете замінити на свій варіант) і сиром. Закласти назад, присипати сиром. Можна ще під гриль поставити, але і так теж вже буде смачно.

Раніше блогер також розповіла, як правильно приготувати курча табака на сковороді.

Також читайте всю правду про мед, яку багато хто не знає.

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