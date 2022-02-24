Навіть чистити не треба: суперпростий рецепт запеченої картоплі в шкірці

Багато експертів вважають правильним і корисним їсти картоплю з шкіркою. До того ж, таку картоплю простіше і швидше готувати - а виходить дуже смачно.

Фуд-блогер Дар'я Дорошкевич поділилася в Instagram швидким рецептом запеченої картоплі, яка сподобається і дорослим, і дітям.