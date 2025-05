"Чистая магия". Jerry Heil и Within Temptation выпустили чувственный совместный трек (видео)

Что известно о дуэте Jerry Heil и Within Temptation

В сети давно ходили слухи, что украинская артистка готовит дуэт с известным иностранным исполнителем. Наконец стало известно, с кем именно она работала все время.

Jerry записала совместную песню "Sing Like A Siren" вместе с Within Temptation. 16 мая она выпустила ролик, в котором вместе с вокалисткой группы, 50-летней Шарон ден Адель, призывает слушать композицию.

Что известно о песне "Sing Like A Siren"

Как сообщила группа, эта работа не похожа на предыдущие творения. Лейтмотивом "Sing Like A Siren" является украинская народная веснянка. Здесь сочетаются рок, классический вокал и украинские народные элементы.

"Песня служит одновременно призывом к действию и указателем для заблудших", - говорится в сообщении Within Temptation.

По словам Jerry Heil, композиция полна метафорических смыслов. Исполнители поют о девушке и воде как отдельных героях, через которых рассказывают о единстве человека с природой и внутренней силе.

"Бурная вода олицетворяет вызовы, с которыми мы сталкиваемся на пути к нашей "безопасной гавани". Но ключевым является понимание того, что мы не должны бороться с природой. Как только мы видим себя ее частью, мы осознаем, что иногда именно мы создаем шторм", - пояснила артистка.

Как отреагировали в сети

Украинцы и поклонники артистов были поражены неожиданным дуэтом и выразили свой восторг в комментариях.

"15 лет назад я и подумать не мог, что когда-то будет такая песня, невероятно..."

Джерри Хайль и Within Temptation вместе?! Буквально мурашки по коже от начала до конца! Чистая магия".

"Это одна из самых красивых песен которые я слышала за последнее время. Невероятные вокалы невероятных певиц".

"Эта песня похожа на чистую магию, как и то, что Шэрон и Джерри превратились в русалок, чтобы спеть ее вместе".

"Горд быть поклонником этой замечательной команды на протяжении многих лет! Спасибо за поддержку Украины и пусть вам везет всегда и вдохновение никогда не покидает!"

"Я слушала ее в обеденный перерыв на работе, а теперь сижу в своем кабинете и рыдаю, повторяя эту песню снова и снова. Спасибо за этот замечательный покой. Украинский язык такой красивый".

Jerry Heil и Within Temptation (фото: instagram.com/wtofficial)

Что известно о Within Temptation

Нидерландская музыкальная группа была создана в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхолтом и вокалисткой Шарон ден Адель. Среди известных песен - "What Have You Done", "The Heart of Everything", "Paradise" и другие.

Группа также известна своей поддержкой Украины. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года они постоянно привлекают внимание к войне в Украине.

"Within Temptation" посвящали Украине песни "Raise Your Banner" и "Wireless", а также выступали на концертах, где собирали средства для поддержки украинских военных.

В марте 2024 года Адель посетила Украину и сняла клип на песню "A Fool's Parade" вместе с Yarmak. А в июне того же года выступила на Atlas Festival в Киеве.