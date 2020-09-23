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Назначена дата боя Усика против Чисоры

Лондон, Среда 23 сентября 2020 20:39
Назначена дата боя Усика против Чисоры
Фото: Усик - Чисора (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Вера Олейник

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры 31 октября в Лондоне. Место проведения будет оглашено позже.

Об этом объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

В прямом эфире бой будут транслировать Sky Sports Boc Office и DAZN.

Соперники должны были встретиться в столице Великобритании еще 23 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции бой был перенесен.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В середине октября прошлого года он провел дебютный поединок в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Джошуа должен будет провести обязательную защиту титула с Усиком до поединка с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри в 2021 году.

До возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира Джошуа ждет поединок с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым, бой с которым перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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Новости Украины Спорт Александр УсикбойБокс
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