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"Чиновниця з Ради" назвала власників собак "збоченцями": деталі скандалу

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Четвер 17 серпня 2023 13:41
"Чиновниця з Ради" назвала власників собак "збоченцями": деталі скандалу Співробітниця ВР образила власників собак (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українська чиновниця Олена Коваленко, яка начебто працює у Верховній раді, потрапила до скандалу. У соцмережі вона образила власників собак та жінок, які не мають дітей. Після того, як у мережі піднявся резонанс, вона закрила обліковий запис.

На це звернула увагу зоозахисниця Катерина Головачова та опублікувала скріншоти листування Коваленко.

Деталі скандалу

У коментарях на своїй сторінці, яка зараз закрита, Коваленко дозволила собі образливі висловлювання на адресу власників собак та людей, які завели собак, але не мають дітей, назвавши їх "збоченцями".

Вона написала, що "суспільству від собак користі нуль" і "вони тільки жруть і с*уть".

"Ваші собаки тільки жруть та с*уть ви їх за гроші купуєте на 15 років. А ми думаємо про дітей", - писала Олена.

&quot;Чиновниця з Ради&quot; назвала власників собак &quot;збоченцями&quot;: деталі скандалу&quot;Чиновниця з Ради&quot; назвала власників собак &quot;збоченцями&quot;: деталі скандалуСкріншот

Де працює Коваленко

Цікаво, що на сторінці Коваленка написано, що вона є співробітницею комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"В апараті Верховної Ради повідомили, що вона не є працівницею комітету", - пише Новое время.

&quot;Чиновниця з Ради&quot; назвала власників собак &quot;збоченцями&quot;: деталі скандалу

Нагадаємо, що мер Луцька потрапив у скандал після ракетної атаки.

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