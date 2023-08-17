"Чиновница из Рады" назвала владельцев собак "извращенцами": детали скандала

Украинская чиновница Елена Коваленко, которая якобы работает в Верховной раде, попала в скандал. В соцсети она оскорбила владельцев собак и женщин, у которых нет детей. После того, как в сети поднялся резонанс, она закрыла аккаунт.

На это обратила внимание зоозащитница Екатерина Головачева и опубликовала скриншоты переписки Коваленко.

Детали скандала

В комментариях на своей странице, которая сейчас закрыта, Коваленко позволила себе оскорбительные высказывания в адрес владельцев собак и людей, которые завели собак, но не имеют детей, назвав их "извращенцами".

Она написала, что "обществу от собак пользы ноль" и "они только жрут и с*ут".

"Ваши собаки только жрут и срут, вы их за деньги покупаете на 15 лет. А мы думаем про детей", - писала Елена.

Скриншот

Где работает Коваленко

Интересно, что на странице Коваленко написано, что она является сотрудницей комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"В аппарате Верховной Рады сообщили, что она не является работницей комитета", - пишет Новое время.