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Чиновники "украсили" Херсон фонтаном в стиле "колхозное рококо": на него нельзя смотреть без слез

Автор: Styler

Во дворе горсовета Херсона, где недавно построили храм из пенопласта, чиновники установили фонтан в стиле "колхозное рококо". Он такой странный, что даже местные жители теперь называют свой областной центр "городом фонтанов и мясных магазинов"...

Фотографии фонтана опубликовало агентство общественной журналистики "Мост".

Как видно на фото, бетонная чаша фонтана украшена обнаженными женщинами, детьми, ракушками и "прочими элементами сельской эстетики".

"Цементное произведение искусства выполнено в таком стиле и с такой тонкость, что дельфины, на которых сидят дети, стали похожи на детенышей морской коровы", - пишет местный ресурс.

Фото: этот фонтан рассмешил жителей Херсона (most.ks.ua)

Этот фонтан, пишут горожане в сети, "возвращает нас к эстетике набережной в Голой Пристани или парка в Бериславе", а также "символизирует полное отсутствие вкуса".

Фото: херсонский фонтан - копия бериславского (most.ks.ua)

Ранее мы писали, что на украинском курорте "ночные бабочки" устроили эпичную драку за клиента-турка.

Также недавно киевские коммунальщики очень опозорились с ремонтом.

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Херсонфонтан