Чиновники "прикрасили" Херсон фонтаном у стилі "колгоспне рококо": на нього не можна дивитися без сліз

У дворі міськради Херсона, де нещодавно побудували храм з пінопласту, чиновники встановили фонтан у стилі "колгоспне рококо". Він такий дивний, що навіть місцеві жителі тепер називають свій обласний центр "містом фонтанів і м'ясних магазинів"...
Фотографії фонтану опублікувало агентство громадської журналістики "Мост".
Як видно на фото, бетонна чаша фонтану прикрашена оголеними жінками, дітьми, черепашками і "іншими елементами сільської естетики".
"Цементний витвір мистецтва виконано в такому стилі і з такою тонкістю, що дельфіни, на яких сидять діти, стали схожі на дитинчат морської корови", - пише місцевий ресурс.
Фото: цей фонтан розсмішив жителів Херсона (most.ks.ua)
Цей фонтан, пишуть городяни в мережі, "повертає нас до естетики набережної в Голій Пристані або парку в Бериславі", а також "символізує повну відсутність смаку".
Фото: херсонський фонтан - копія бериславського (most.ks.ua)
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