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Чиновники "прикрасили" Херсон фонтаном у стилі "колгоспне рококо": на нього не можна дивитися без сліз

Автор: Styler

У дворі міськради Херсона, де нещодавно побудували храм з пінопласту, чиновники встановили фонтан у стилі "колгоспне рококо". Він такий дивний, що навіть місцеві жителі тепер називають свій обласний центр "містом фонтанів і м'ясних магазинів"...

Фотографії фонтану опублікувало агентство громадської журналістики "Мост".

Як видно на фото, бетонна чаша фонтану прикрашена оголеними жінками, дітьми, черепашками і "іншими елементами сільської естетики".

"Цементний витвір мистецтва виконано в такому стилі і з такою тонкістю, що дельфіни, на яких сидять діти, стали схожі на дитинчат морської корови", - пише місцевий ресурс.

Фото: цей фонтан розсмішив жителів Херсона (most.ks.ua)

Цей фонтан, пишуть городяни в мережі, "повертає нас до естетики набережної в Голій Пристані або парку в Бериславі", а також "символізує повну відсутність смаку".

Фото: херсонський фонтан - копія бериславського (most.ks.ua)

Раніше ми писали, що на українському курорті повії влаштували епічну бійку за клієнта-турка.

Також нещодавно київські комунальники дуже зганьбилися з ремонтом.

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Херсонфонтан