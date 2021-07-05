ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Херсоне строят храм из пенопласта: используют современную технологию

Новина українською →
Херсон, Понедельник 05 июля 2021 19:22
В Херсоне строят храм из пенопласта: используют современную технологию Коллаж РБК-Украина: в Херсоне строят церковь из пенопласта
Автор: Styler

В Херсоне строят храм по новой технологии. За несколько часов на глазах людей вырос образ культового сооружения. При этом он сделан из пенопласта и имеет небольшой размер.

Об этом сообщает местный канал "ВТВ плюс" на своей странице в Facebook.

На фундамент за один день поставили стены с крышей и куполом. По словам строителей, материал - пенополистирол, который не горит. Также говорят, что этот материал экологичный.

После того, как будут закончены работы храм еще будут штукатурить и красить. Если все пойдет хорошо, то основные работы могут закончить до конца года.

Отец Иоанн Замараев рассказал, что храм назвали "Воскресенским" в честь праздника Пасхи. Священнослужитель также отметил, что в небольшом размере храма есть особенный смысл.

"Я давно был убежден, что больших, большущих храмов время уже прошло. Сейчас должны быть такие маленькие, такие вот камерные, уютные храмики, где немного бы людей было, и где можно было бы общаться друг с другом, где человек мог бы прийти помолиться без лишнего пространства и лишней толпы", - заявил Замараев.

Идеи возвести на этом месте храм появились еще в прошлом году. Вопрос выделения участка под строительство одобрили депутаты. Деньги на строительство пожертвовали верующие. Также возле храма планируют сделать небольшой сквер.

В Херсоне строят церковь из пенопласта (видео: facebook.com/VTVplus)

Напомним, под Днепром священник обозвал зрителей в зале. Видео возмутило сеть.

Мы также писали о том, что на Волыни заметили священника УПЦ МП, разгуливающего по дороге в женской одежде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон церковь
LITE
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела