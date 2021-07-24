Чиновники "украсили" Херсон фонтаном в стиле "колхозное рококо": на него нельзя смотреть без слез

Во дворе горсовета Херсона, где недавно построили храм из пенопласта , чиновники установили фонтан в стиле "колхозное рококо". Он такой странный, что даже местные жители теперь называют свой областной центр "городом фонтанов и мясных магазинов"...

Как видно на фото, бетонная чаша фонтана украшена обнаженными женщинами, детьми, ракушками и "прочими элементами сельской эстетики".

"Цементное произведение искусства выполнено в таком стиле и с такой тонкость, что дельфины, на которых сидят дети, стали похожи на детенышей морской коровы", - пишет местный ресурс.

Фото: этот фонтан рассмешил жителей Херсона (most.ks.ua)

Этот фонтан, пишут горожане в сети, "возвращает нас к эстетике набережной в Голой Пристани или парка в Бериславе", а также "символизирует полное отсутствие вкуса".

Фото: херсонский фонтан - копия бериславского (most.ks.ua)