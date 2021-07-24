Чиновники "прикрасили" Херсон фонтаном у стилі "колгоспне рококо": на нього не можна дивитися без сліз

У дворі міськради Херсона, де нещодавно побудували храм з пінопласту , чиновники встановили фонтан у стилі "колгоспне рококо". Він такий дивний, що навіть місцеві жителі тепер називають свій обласний центр "містом фонтанів і м'ясних магазинів"...

Як видно на фото, бетонна чаша фонтану прикрашена оголеними жінками, дітьми, черепашками і "іншими елементами сільської естетики".

"Цементний витвір мистецтва виконано в такому стилі і з такою тонкістю, що дельфіни, на яких сидять діти, стали схожі на дитинчат морської корови", - пише місцевий ресурс.

Фото: цей фонтан розсмішив жителів Херсона (most.ks.ua)

Цей фонтан, пишуть городяни в мережі, "повертає нас до естетики набережної в Голій Пристані або парку в Бериславі", а також "символізує повну відсутність смаку".

Фото: херсонський фонтан - копія бериславського (most.ks.ua)