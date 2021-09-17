Чиновники в Николаеве "залатали" дыру в потолке государственным флагом Украины (фото)
В Николаевской районной государственной администрации чиновники придумали оригинальный способ закрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания.
Фотографию этого "дизайна" разместил на своей странице в Facebook николаевский журналист Олег Деренюга.
Он опубликовал снимок, на котором можно увидеть, что государственный флаг Украины использовали для того, чтобы прикрыть дыру в потолке.
"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем", - написал Деренюга.
Фото: facebook.com/derenuga
Пользователи сети были шокированы таким оригинальным дизайном от чиновников и отметили, что в этой администрации можно увидеть еще и не такое.
- Какой-то заброшенный кабинет
- Какой хозяин, такой и кабинет
- Чтоб не плакать, я смеялась
- Во время секса зеркало на потолке отвлекает, а флаг идеологически стимулирует
- Администрации всегда были бедными
Также Деренюга разместил снимок туалетной двери, где висит объявление для женщин.
Фото: facebook.com/derenuga
Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько чиновников в Украине провалили экзамен по украинскому языку. Все, кто не смог пройти этот экзамен – не смогут работать на государственных должностях.
А также мы рассказывали о том, что украинцу дали премию за исследование связи между ожирением чиновников и коррупцией в стране.