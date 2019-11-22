Чиновник привязал собаку к авто и протянул: появилось видео издевательств

Под Хмельницким чиновник привязал собаку к авто (коллаж: РБК-Украина)

Появилось видео с живодером, который в Хмельницкой области протянул привязанную к автомобилю собаку по дороге

В Хмельницкой области местный чиновник привязал собаку к автомобилю цепью и волочил животное полтора километра по дороге. У собаки стерты лапы, на теле множественные раны, но она выжила. Недавно в сети появилось видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел в селе Кузьмин Красиловского района. Живодером оказался директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Мужчина мотивировал свой поступок тем, что собака укусила его мать, и он решил отомстить.

Чиновник Владимир Байдич привязал собаку к авто (коллаж: РБК-Украина)

Собаку удалось спасти благодаря военнослужащему, который ехал по этой же дороге и увидел авто, за которым волочилось животное. Мужчина догнал чиновника, остановил его и вызвал полицию. Собаку отвезли в Красиловскую ветеринарную лечебницу.

Чиновнику грозит серьезный тюремный срок за содеянное. В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Хмельницкой области чиновник привязал собаку к авто (видео: YouTube/Волинь24 інтернет-видання)