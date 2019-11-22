Чиновник прив'язав собаку до авто і протягнув: з'явилося відео знущань

Під Хмельницьким чиновник прив'язав собаку до авто (колаж: РБК-Україна)

З'явилося відео з шкуродером, який у Хмельницькій області простягнув прив'язану до автомобіля собаку по дорозі

У Хмельницькій області місцевий чиновник прив'язав собаку до автомобіля ланцюгом, і волочив тварину півтора кілометра по дорозі. У собаки стерті лапи, на тілі множинні рани, але вона вижила. Нещодавно в мережі з'явилося відео з камер спостереження.

Інцидент стався в селі Кузьмин Красилівського району. Садистом виявився директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Чоловік мотивував свій вчинок тим, що собака вкусила його матір, і він вирішив помститися.

Чиновник Володимир Байдич прив'язав собаку до авто (колаж: РБК-Україна)

Собаку вдалося врятувати завдяки військовослужбовцю, який їхав по цій же дорозі і побачив авто, за яким волочилася тварина. Чоловік наздогнав чиновника, зупинив його і викликав поліцію. Собаку відвезли в Красилівської ветеринарній лікарні.

Чиновнику загрожує серйозний тюремний термін за скоєне. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

У Хмельницькій області чиновник прив'язав собаку до авто (відео: YouTube/Волинь24 інтернет-видання)