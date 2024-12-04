Чималі призові, а також престижні рекламні контракти. Стало відомо, скільки Магучіх заробила за рік

Скільки заробила Магучіх

23-річна спортсменка отримує доходи за призові місця в спортивних змаганнях. В цілому за цей рік їй вдалося заробити 265 тисяч доларів призовими. Окрім цього, Ярослава також має рекламні контракти з різноманітними престижними брендами, і ця співпраця теж приносить відомій українці чималі фінанси.

Магучіх, як відомо, є рекламним обличчям відомих марок і за рік заробила таким чином від 280 тисяч до 640 тисяч доларів.

Легкоатлетка зі стрибків у висоту продовжує активно будувати свою кар'єру. Їй вдалося досягнути видатних результатів не лише у спорті, але й в особистому житті, адже нещодавно знаменитість отримала освідчення від свого коханого, з яким зустрічається вже багато років.

Скільки заробляє Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

До слова, Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою 2024 року, а також є трикратною переможницею Діамантової ліги 2022, 2023 та 2024 років. Це перша українська спортсменка, яка вигравала як юнацькі, так і дорослі Олімпійські ігри.

Розвиток своєї кар'єри дівчина починала з карате, проте коли зрозуміла, що цей вид діяльності їй не зовсім до душі, то почала займатися легкою атлетикою.

Паралельно з цим Ярослава також пробувала малювати в стилі абстракції та долучалася до конкурсів, присвячених цьому. І так тривало до 2015–2016 років. Потім вона остаточно вирішила сконцентруватися на легкій атлетиці - біг з бар'єрами, стрибки у довжину та висоту.

Ярославі Магучіх 23 роки (фото: instagram.com/rosya_dp)