"Відпочила і до роботи". Магучіх поділилася планами на зимовий сезон

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх заявила, що візьме участь у головних легкоатлетичних стартах, які відбудуться в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Головна подія зимової частини сезону – чемпіонат світу в приміщенні, що відбудеться 21-23 березня 2025 року у китайському Нанкіні. Перед ним пройде першість Європи в приміщенні, яке прийматиме нідерландський Апельдорн (6-9 березня).

"У грудні розпочинається моя підготовка. Рік буде насичений. По-перше, зимовий сезон: у 2025 заплановані чемпіонати Європи та світу у приміщенні. А в кінці вересня буде головний старт – чемпіонат світу в Токіо. Трішки відпочили і до роботи", – розповіла легкоатлетка.

Ярослава Магучіх на закритих аренах

Зимові старти мають особливу специфіку, хоча частіше розглядаються провідними атлетами, як можливість підготуватися до головних змагань, що проходять на відкритих аренах. Магучіх неодноразово перемагала на подібних турнірах.

На чемпіонатах світу в закритих приміщеннях вона була найкращою в 2022 році в сербському Белграді. А в 2024-му, в британському Глазго, стала другою, програвши своїй головній конкурентці – австралійці Ніколі Оліслагерс.

У колекції Магучіх два "золота" зимових європейських першостей. У 2021-му вона перемогла в польській Торуні, а в 2023-му – в турецькому Стамбулі. Також вона неодноразово була переможницею та призерко чемпіонатів України в приміщеннях.