ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Відпочила і до роботи". Магучіх поділилася планами на зимовий сезон

Київ, Вівторок 19 листопада 2024 18:34
UA EN RU
"Відпочила і до роботи". Магучіх поділилася планами на зимовий сезон Фото: Ярослава Магучіх (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Андрій Костенко

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх заявила, що візьме участь у головних легкоатлетичних стартах, які відбудуться в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Головна подія зимової частини сезону – чемпіонат світу в приміщенні, що відбудеться 21-23 березня 2025 року у китайському Нанкіні. Перед ним пройде першість Європи в приміщенні, яке прийматиме нідерландський Апельдорн (6-9 березня).

"У грудні розпочинається моя підготовка. Рік буде насичений. По-перше, зимовий сезон: у 2025 заплановані чемпіонати Європи та світу у приміщенні. А в кінці вересня буде головний старт – чемпіонат світу в Токіо. Трішки відпочили і до роботи", – розповіла легкоатлетка.

Ярослава Магучіх на закритих аренах

Зимові старти мають особливу специфіку, хоча частіше розглядаються провідними атлетами, як можливість підготуватися до головних змагань, що проходять на відкритих аренах. Магучіх неодноразово перемагала на подібних турнірах.

На чемпіонатах світу в закритих приміщеннях вона була найкращою в 2022 році в сербському Белграді. А в 2024-му, в британському Глазго, стала другою, програвши своїй головній конкурентці – австралійці Ніколі Оліслагерс.

У колекції Магучіх два "золота" зимових європейських першостей. У 2021-му вона перемогла в польській Торуні, а в 2023-му – в турецькому Стамбулі. Також вона неодноразово була переможницею та призерко чемпіонатів України в приміщеннях.

Раніше Костюк розкрила справжні заробітки в тенісі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Легка атлетика Ярослава Магучіх
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією