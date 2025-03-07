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З чим змішати колу, щоб отримати потужний універсальний очищувач

Як зробити очищувач з коли (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Кола - чудовий засіб, щоб створити власний, більш ефективний і натуральний засіб для чищення. Ми поділимося цікавим рецептом, який допоможе позбутися навіть найбільш впертих забруднень на посуді, сантехніці та інших поверхнях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як створите ефективний засіб для чищення, що не тільки справляється з забрудненнями, але й має приємний аромат.

Як зробити засіб для чищення з коли

Для створення цього потужного мийного засобу вам знадобиться всього два прості розчини. 

  • Почніть з того, що змішайте 100 мл рідкого мийного засобу для посуду з 100 мл коли
  • Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна суміш, і відкладіть її в бік. 
  • Окремо підготуйте розчин із 50 мл теплої води, столовою ложкою соди та столовою ложкою солі - знову ж ретельно розмішайте всі інгредієнти. 
  • Коли обидва розчини готові, з'єднайте їх і перемішайте ще раз

Щоб користуватися цим засобом було зручніше, перелийте суміш у пляшку з дозатором або пульверизатором. Такий засіб стане чудовим помічником у боротьбі з забрудненнями.

Як використовувати цей засіб для чищення на різних поверхнях

Цей універсальний засіб допоможе вам впоратися з жирними плямами на посуді, каструлях і сковорідках. Для цього потрібно нанести суміш на забруднені поверхні так, щоб вона не стікала, і накрити їх паперовими рушниками або тканиною. 

Залиште на кілька хвилин, щоб суміш проникла в жир і розм’якшила його, після чого просто витріть забруднення губкою або металевим скребком. Такий метод працює на всіх кухонних поверхнях і значно полегшує процес миття. 

Окрім цього, цей засіб ефективно очищує ванну кімнату: ним можна мити змішувачі, раковини, ванни, плитку і навіть душові кабіни. Потрібно змочити рушники або тканину розчином і накрити забруднені ділянки. Через 10-15 хвилин можна з легкістю відтерти забруднення за допомогою губки або щітки, після чого просто сполоснути поверхню водою.

Цей засіб також ідеально підходить для чищення унітазу. Для цього потрібно налити його в чашу унітазу і залишити на деякий час. Чим довше засіб знаходиться в унітазі, тим краще: його можна залишити на ніч або перед виходом на роботу, щоб очистити від вапняного нальоту та неприємних запахів. 

Цей засіб не тільки ефективно бореться з брудом, а й має приємний запах, що додає свіжості та чистоти в ваш дім. Ви можете витратити мінімум часу на його приготування, але результат буде значно кращим за звичайні мийні засоби, які часто не справляються з найскладнішими забрудненнями. 

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Spruce.

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