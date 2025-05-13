Чим здивує "Книжковий Арсенал-2025": топ-зустрічі, лекції, автори і тренди

З 29 травня по 1 червня в Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) у Києві пройде фестиваль "Книжковий Арсенал". Крім книжкового ярмарку, можна буде відвідати понад 200 різних подій.
Про це РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє з посиланням на офіційний сайт заходу.
29 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю. Усього буде представлено дев'ять сцен, де будуть відбуватися різноманітні лекції, воркшопи, дискусії тощо. Окрім того, для відвідувачів розробили різні програми: усього їх також дев'ять відповідно до віку, вподобань чи діяльності в літературі.
Фокус-темою цьогорічного "Книжкового Арсеналу" стала "Все між нами - переклад". Над її втіленням працювали авторка й професорка Єльського університету Марсі Шор та видавчиня і перекладачка Оксана Форостина.
Варто додати, що участь малих видавництв цього року - це фактичне повернення до формату ярмарку 2021 року. Також, звісно, будуть представлені й великі відомі книгарні та видавництва.
"Книжковий арсенал" відбудеться наприкінці травня (фото: instagram.com/book_arsenal)
Ось низка подій, які ми радимо відвідати на "Книжковому арсеналі":
29 травня:
30 травня:
31 травня:
1 червня:
Придбати квитки можна:
Повний квиток коштує 200 гривень, сімейний та абонемент - по 500 гривень. Сімейний квиток розрахований на разовий вхід для двох дорослих і двох дітей віком від 12 років. Абонемент розрахований на одну особу для відвідування всіх днів Фестивалю.
Право на безкоштовний вхід у будь-який день мають за наявності відповідного посвідчення:
У разі оголошення повітряної тривоги фестиваль припинятиме роботу. Усі відвідувачі зможуть пройти в укриття. Однак ви можете повторно скористатися квитком в той же день у разі оголошення повітряної тривоги.
У разі оголошення повітряної тривоги робота Фестивалю відновиться через 30 хв після закінчення тривоги. Проте робота Фестивалю не відновлюється, якщо відбій повітряної тривоги відбувається о 19:30 або пізніше.
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