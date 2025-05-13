Чим здивує "Книжковий Арсенал-2025": топ-зустрічі, лекції, автори і тренди

Про "Книжковий арсенал"

29 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю. Усього буде представлено дев'ять сцен, де будуть відбуватися різноманітні лекції, воркшопи, дискусії тощо. Окрім того, для відвідувачів розробили різні програми: усього їх також дев'ять відповідно до віку, вподобань чи діяльності в літературі.

Фокус-темою цьогорічного "Книжкового Арсеналу" стала "Все між нами - переклад". Над її втіленням працювали авторка й професорка Єльського університету Марсі Шор та видавчиня і перекладачка Оксана Форостина.

Варто додати, що участь малих видавництв цього року - це фактичне повернення до формату ярмарку 2021 року. Також, звісно, будуть представлені й великі відомі книгарні та видавництва.

"Книжковий арсенал" відбудеться наприкінці травня (фото: instagram.com/book_arsenal)

Куди піти на фестивалі

Ось низка подій, які ми радимо відвідати на "Книжковому арсеналі":

29 травня:

Інтерпретація однозначного: читання текстів учасників і учасниць Літературної лабораторії для підлітків Мистецького арсеналу (18:30, Лекторій)

Презентація книжки "Дипломатична кухня: за лаштунками світової політики". Відкрита зустріч з автором Дмитром Кулебою і Володимиром Ярославським (19:30, авторська сцена)

30 травня:

Презентація книги "Як написати книгу. Концентрований курс письменницької майстерності" (12:00, видавнича сцена)

Публічне інтерв'ю "Тренди. Книжка на екрані" (13:30, головна сцена)

Презентація "Пріоритети фінансування програм Українського інституту книги на 2026 рік" (14:00, видавнича сцена)

Дискусія "З окопу до книжки. Як війна змінила українське письмо" (19:00, майстерні)

Скетчинг на Книжковому. Нетворкінг для ілюстраторів (20:00, лекторій)

31 травня:

Зустріч з Братом Капрановим, автором та ведучим каналу "ім. Т.Г. Шевченка" (10:15, головна сцена)

Дискусія "Час розповісти свою історію: голоси жінок у сучасній українській літературі" (10:15, головна сцена)

Дискусія "Хто? Де? Що? І як?: Як знайти себе у книжковій сфері" (15:00, лекторій)

Як це - перекладати сучасну українську літературу: виклики та здобутки (16:30, авторська сцена)

1 червня:

Презентація книги "Очі Маріуполя". Панельна дискусія "Як це - полон?" (10:30, авторська сцена)

Лекція "Як написати свою першу книгу" (11:00, лекторій)

Розмова з Пітером Померанцевим "Як виграти інформаційну війну?" (15:00, головна сцена)

Публічне інтерв'ю "Авторка говорить. Софія Андрухович" (18:30, авторська сцена)

Як купити квитки

Придбати квитки можна:

онлайн за посиланням на сайті фестивалю

у касі Мистецького арсеналу під час проведення події

Повний квиток коштує 200 гривень, сімейний та абонемент - по 500 гривень. Сімейний квиток розрахований на разовий вхід для двох дорослих і двох дітей віком від 12 років. Абонемент розрахований на одну особу для відвідування всіх днів Фестивалю.

Право на безкоштовний вхід у будь-який день мають за наявності відповідного посвідчення:

власники річних абонементів до 20-річчя арсеналу

діти до 12 років

пенсіонери

діти та дорослі з інвалідністю та один супроводжуючий

учасники бойових дій та військовослужбовці

члени сімей загиблих учасників та ветеранів війни

внутрішньо переміщені особи

працівники музеїв і власники членських карток CIMAM, ICOM

У разі оголошення повітряної тривоги фестиваль припинятиме роботу. Усі відвідувачі зможуть пройти в укриття. Однак ви можете повторно скористатися квитком в той же день у разі оголошення повітряної тривоги.

У разі оголошення повітряної тривоги робота Фестивалю відновиться через 30 хв після закінчення тривоги. Проте робота Фестивалю не відновлюється, якщо відбій повітряної тривоги відбувається о 19:30 або пізніше.